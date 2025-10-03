LIVE F1, GP Singapore 2025 in DIRETTA: Verstappen vuole riaprire il Mondiale, Ferrari per un sussulto d’orgoglio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di prove libere del Gran Premio di Singapore 2025, valevole come diciottesimo capitolo stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il circuito cittadino di Marina Bay rappresenta un banco di prova fondamentale per capire se la corsa al titolo rimarrà un discorso a due tra i piloti McLaren oppure se ci sarà ancora spazio per una piccola possibilità di rimonta da parte di Max Verstappen.

Il fenomeno olandese della Red Bull è reduce infatti da due successi consecutivi che gli hanno consentito di avvicinarsi da -104 a -69 rispetto al leader della generale Oscar Piastri e da -70 a -44 nei confronti di Lando Norris. Monza e Baku erano però delle piste da basso carico aerodinamico che esaltavano le caratteristiche della RB21 e non mettevano in evidenza i punti di forza della MCL39, mentre a Singapore sulla carta dovrebbe ribaltarsi la situazione.

Nel caso in cui Verstappen dovesse tenere testa alle monoposto color papaya anche sulle strade singaporiane, recuperando magari ancora un po’ di terreno in campionato soprattutto su Piastri, allora tornerebbe veramente in lotta per il Mondiale considerando che ad oggi mancano ancora 6 Gran Premi (e 3 Sprint) al termine della stagione. Discorso a parte per la Ferrari, che spera di vivere un weekend da protagonista per interrompere una striscia negativa di quattro gare consecutive senza podi.

Si parte alle ore 11.30 italiane con il semaforo verde della prima sessione di prove libere a Singapore, mentre la FP2 scatterà alle 15.00.