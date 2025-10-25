Sport in tv
Sport in tv oggi (sabato 25 ottobre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming
Oggi, sabato 25 ottobre, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma il tennis con i tornei ATP di Basilea e Vienna e WTA di Tokyo e Guangzhou, il ciclismo su pista con i Mondiali, la ginnastica artistica con i Mondiali, e tanto altro ancora.
Le semifinali degli Erste Bank Open 2025 di tennis, torneo di categoria ATP 500, in corso a Vienna, in Austria, vedranno protagonisti due azzurri: Jannik Sinner affronterà l’australiano Alex de Minaur non prima delle 15.00, mentre Lorenzo Musetti sarà opposto al tedesco Alexander Zverev non prima delle 16.30.
Saranno nove le azzurre al via della prima manche del gigante femminile di Soelden (Austria), valido per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: l’azione scatterà alle ore 10.00 e saranno 66 le atlete in gara, con 17 Paesi rappresentati. Seconda manche dalle ore 13.00.
CALENDARIO SPORT IN TV OGGI
Sabato 25 ottobre
2.40 Moto3, GP Malesia: prove libere 2 – Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW
3.00 Taekwondo, Mondiali: preliminari -63 kg uomini e -49 kg donne – YouTube World Taekwondo, worldtaekwondo.org
3.25 Moto2, GP Malesia: prove libere 2 – Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW
4.10 MotoGP, GP Malesia: prove libere 2 – Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW
4.50 MotoGP, GP Malesia: qualifiche 1 – Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, TV8 HD, tv8.it
5.00 Tennis, WTA 500 Tokyo: semifinali singolare e doppio – SuperTennis HD, Sky Sport Tennis, SuperTenniX, Sky Go, NOW
5.15 MotoGP, GP Malesia: qualifiche 2 – Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, TV8 HD, tv8.it
6.45 Moto3, GP Malesia: qualifiche 1 – Sky Sport Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, TV8 HD, tv8.it
7.10 Moto3, GP Malesia: qualifiche 2 – Sky Sport Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, TV8 HD, tv8.it
7.40 Moto2, GP Malesia: qualifiche 1 – Sky Sport Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, TV8 HD, tv8.it
8.05 Moto2, GP Malesia: qualifiche 2 – Sky Sport Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, TV8 HD, tv8.it
8.30 Pattinaggio artistico, Cup of China: free dance danza sul ghiaccio – Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN
8.30 Tennis, WTA 250 Guangzhou: semifinali singolare e doppio – 10.30 SuperTennis HD, Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, SuperTenniX, Sky Go, NOW
9.00 MotoGP, GP Malesia: Sprint Race – Sky Sport Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, TV8 HD, tv8.it
9.00 Ginnastica artistica, Mondiali: finali di specialità (volteggio maschile, trave, parallele, corpo libero, sbarra) – Rai Play Sport 1, 9.00-9.50 e 11.10-12.50 Rai Sport HD
9.00 Taekwondo, Mondiali: ottavi e quarti di finale -63 kg uomini e -49 kg donne – YouTube World Taekwondo, worldtaekwondo.org
10.00 Sci alpino, Coppa del Mondo Soelden: prima manche gigante femminile – Rai Sport HD, Rai Play, Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN
10.30 Pattinaggio artistico, Cup of China: free program individuale femminile – Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN
12.00 Taekwondo, Mondiali: semifinali e finali -63 kg uomini e -49 kg donne – Olympic Channel, YouTube World Taekwondo, worldtaekwondo.org
12.30 Tennis, ATP 500 Vienna: semifinali singolare e doppio (2° match dalle 12.30 non prima delle 15.00 Sinner-de Minaur, 3° match dalle 12.30 non prima delle 16.30 Musetti-Zverev) – 15.00 Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW, Tennis TV
12.40 Pattinaggio artistico, Cup of China: free program individuale maschile – Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN
13.00 Sci alpino, Coppa del Mondo Soelden: seconda manche gigante femminile – Rai Sport HD, Rai Play, Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN
13:00 Football americano, Europei: semifinale, Italia-Finlandia – IFAF TV
13.00 Tennis, ATP 500 Basilea: semifinali singolare e doppio – 15.00 Sky Sport Arena, Sky Go, NOW, Tennis TV
14.30 Rugby, Serie A Élite maschile: Fiamme Oro-Petrarca Padova – Rai Sport HD, Rai Play
14.50 Pattinaggio artistico, Cup of China: free program coppie d’artistico – Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN
15.00 Calcio, Serie A: Udinese-Lecce – DAZN, DAZN 1
15.00 Calcio, Serie A: Parma-Como – DAZN, DAZN 2
16.00 Ciclismo su pista, Mondiali: 4a giornata, prima sessione – Nessuna copertura tv / streaming
18.00 Volley, SuperLega: Grottazzolina-Verona – Rai Sport HD, Rai Play, VBTV
18.00 Calcio, Serie A: Napoli-Inter – DAZN, DAZN 1
18.30 Rugby, URC: Leinster-Zebre – Sky Sport Mix, Sky Go, NOW
18.30, Rugby, URC: Benetton-Stormers – Sky Sport Max, Sky Go, NOW
19.30 F1, GP Messico: prove libere 3 – Sky Sport F1, Sky Go, NOW
19.30 Volley femminile, Serie A1: Cuneo-Perugia – DAZN, VBTV
19.30 Basket femminile, Serie A1: Schio -Brixia – flima.tv
20.00 Basket, Serie A: Varese-Trentino – LBA TV
20.30 Basket, Serie A: Tortona-Trapani – LBA TV, Sky Sport Basket, Sky Sport Uno, Sky Go, NOW
20.30 Volley femminile, Serie A1: Chieri-Bergamo – VBTV
20.30 Volley femminile, Serie A1: Novara-Conegliano – Rai Sport HD, Rai Play, VBTV
20.45 Calcio, Serie A: Cremonese-Atalanta- DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251, Sky Go, NOW
22.30 Ciclismo su pista, Mondiali: 4a giornata, seconda sessione – Rai Play Sport 1, discovery+, dalle 23.00 Rai Sport HD, dalle 23.30 Eurosport 1 HD, DAZN
23.00 F1, GP Messico: qualifiche – Sky Sport Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, Sky Go, NOW, 00.30 differita TV 8 HD, tv8.it