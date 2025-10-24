Coppa del MondoSci AlpinoSport in tvSport Invernali
Quando parte Sofia Goggia nel gigante di Soelden 2025: orario preciso, n. di pettorale, tv, streaming
Sofia Goggia sarà il faro dell’Italia nel gigante di Soelden, prova che aprirà la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. L’appuntamento è per sabato 25 ottobre: prima manche alle ore 10.00 e seconda alle ore 13.00 sul ghiacciaio del Rettenbach, dove incomincerà l’intensa stagione invernale che condurrà alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La fuoriclasse bergamasca si cimenterà tra le porte larghe in terra austriaca, dove spera di ben figurare da specialista delle discipline veloci.
Federica Brignone e Marta Bassino sono assenti per infortunio e dunque ci si affiderà in particolar modo alla 32enne, che ha tutte le carte in regola per ben figurare. Sofia Goggia si presenterà al cancelletto di partenza con il pettorale numero 16 e dunque scatterà alle ore 10.19, salvo ritardi dovuti ad avverse condizioni meteo, infortuni o pause dovute a ragioni di varia natura: il programma di giornata prevede che le prime 15 scendano a intervalli di 1’45” e che ci sia un tv break di 2’15” dopo la conclusione della 15ma discesa.
Di seguito il quadro dettagliato con orario di partenza e pettorale di Sofia Goggia nel gigante di Soelden, prima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. Indicato anche il calendario completo e la startlist dell’evento, che sarà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD; in diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery+, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.
A CHE ORA PARTE SOFIA GOGGIA NEL GIGANTE DI SOELDEN?
Sofia Goggia ha avuto in dote il pettorale numero 16 e scatterà alle ore 10.27 di sabato 25 ottobre, salvo ritardi dovuti a ragioni di varia natura. Il programma di giornata prevede che le prime 15 scendano a intervalli di 1’45” e che ci sia un tv break di 2’15” dopo la conclusione della 15ma discesa (la cui durata è stimabile in un minuto).
CHE PETTORALE HA SOFIA GOGGIA NEL GIGANTE SI SOELDEN?
Numero 16.
CALENDARIO GIGANTE FEMMINILE SOELDEN
Sabato 25 ottobre
Ore 10.00 Gigante femminile a Soelden, prima manche – Diretta tv su RaiSportHD
Ore 13.00 Gigante femminile a Soelden, seconda manche – Diretta tv su RaiSportHD
PROGRAMMA GIGANTE SOELDEN: COME VEDERLO IN TV E STREAMING
Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.
Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport 1, Discovery+, DAZN, per gli abbonati.
Diretta Live testuale: OA Sport.
STARTLIST GIGANTE FEMMINILE SOELDEN
1 426193 STJERNESUND Thea Louise 1996 NOR Rossignol
2 805009 COLTURI Lara 2006 ALB Blizzard
3 385116 LJUTIC Zrinka 2004 CRO Atomic
4 539909 MOLTZAN Paula 1994 USA Rossignol
5 506399 HECTOR Sara 1992 SWE Head
6 516138 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI Head
7 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL Salomon
8 56416 SCHEIB Julia 1998 AUT Rossignol
9 6536392 HURT A.J. 2000 USA Head
10 516562 RAST Camille 1999 SUI Head
11 6535773 O BRIEN Nina 1997 USA Rossignol
12 435334 GASIENICA-DANIEL Maryna 1994 POL Atomic
13 565491 DVORNIK Neja 2001 SLO Rossignol
14 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI Head
15 107613 GRENIER Valerie 1996 CAN Rossignol
16 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic
17 206355 DUERR Lena 1991 GER Head
18 56388 LIENSBERGER Katharina 1997 AUT Rossignol
19 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR Head
20 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic
21 108461 RICHARDSON Britt 2003 CAN Dynastar
22 426100 HOLTMANN Mina Fuerst 1995 NOR Atomic
23 197616 ALPHAND Estelle 1995 SWE Head
24 56217 BRUNNER Stephanie 1994 AUT Head
25 6536171 HENSIEN Katie 1999 USA Rossignol
26 565401 BUCIK JOGAN Ana 1993 SLO Salomon
27 299363 ZENERE Asja 1996 ITA Salomon
28 6295075 DELLA MEA Lara 1999 ITA Fischer
29 6537468 BOCOCK Elisabeth 2005 USA Rossignol
30 6296778 COLLOMB Giorgia 2006 ITA Rossignol
31 507168 AICHER Emma 2003 GER Head
32 56517 ASTNER Nina 2000 AUT Atomic
33 516407 KASPER Vanessa 1996 SUI Head
34 507011 LOEVBLOM Hilma 2000 SWE Head
35 206793 DORIGO Fabiana 1998 GER Atomic
36 197651 DIREZ Clara 1995 FRA Dynastar
37 516813 PILLER Sue 2005 SUI Atomic
38 56673 OLIVIER Victoria 2004 AUT Head
39 507109 ARONSSON ELFMAN Hanna 2002 SWE Rossignol
40 426486 SYLVESTER-DAVIK Madeleine 2005 NOR Atomic
41 35222 BARUZZI FARRIOL Francesca 1998 ARG Rossignol
42 185475 PYKALAINEN Erika 2001 FIN Atomic
43 516753 GROB Stefanie 2004 SUI Rossignol
44 108077 GRAY Cassidy 2001 CAN Atomic
45 6295352 GHISALBERTI Ilaria 2000 ITA Head
46 6295752 MATHIOU Sophie 2002 ITA Rossignol
47 56669 BUERGLER Viktoria 2004 AUT Salomon
48 197956 CERUTTI Camille 1998 FRA Atomic
49 6295186 PLATINO Elisa 1999 ITA Head
50 56550 HOERHAGER Lisa 2001 AUT Atomic
51 355061 HILZINGER Jessica 1997 GER Head
52 565463 SLOKAR Andreja 1997 SLO Nordica
53 56392 GRITSCH Franziska 1997 AUT Blizzard
54 198163 CHEVRIER Axelle 2001 FRA Atomic
55 56744 WAROSCHITZ Maja 2006 AUT Atomic
56 6537025 BOCOCK Mary 2003 USA Rossignol
57 6295276 STEINMAIR Laura 2000 ITA Fischer
58 198016 ESCANE Doriane 1999 FRA Head
59 6535765 MANGAN Tricia 1997 USA Head
60 6536213 CASHMAN Keely 1999 USA Head
61 516848 ZEHNDER Shaienne 2006 SUI Rossignol
62 705499 JANCOVA Rebeka 2003 SVK Kaestle
63 108336 LAMONTAGNE Justine 2002 CAN Rossignol
64 516394 SUTER Jasmina 1995 SUI Stoeckli
65 507325 OEHLUND Cornelia 2005 SWE Head
66 6296299 VALLERIANI Giulia 2004 ITA Rossignol