LIVE MotoGP, GP Malesia 2025 in DIRETTA: Bagnaia fiuta una nuova rinascita tra qualifiche e Sprint

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del sabato del Gran Premio di Malesia, ventesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025. Sul tracciato di Sepang si inizierà a fare sul serio con il consueto schema, ovvero seconda sessione di prove libere, quindi qualifiche e Sprint Race. L’equilibrio sembra regnare sovrano con la Ducati che, almeno per quanto visto nella giornata di ieri, non è dominante come ci si saremmo aspettati.

Quale sarà il programma della giornata? La classe regina darà il via al proprio lavoro alle ore 04.10 italiane (le ore 04.10 locali) con la seconda sessione di prove libere della durata di 30 minuti. Successivamente, alle ore 04.50, sarà la volta delle qualifiche, con la Q1 che precederà la Q2 delle ore 05.15. Il piatto forte della giornata, ovviamente, sarà la Sprint Race delle ore 09.00 sulla distanza di 10 giri.

Con Marc Marquez e Jorge Martin ancora appiedati, sembra che Pedro Acosta possa essere il favorito per quanto visto in pista nella giornata di ieri. Lo spagnolo ha preceduto nell’ordine Johann Zarco, Jack Miller, Joan Mir, Fabio Quartararo, Fabio Di Giannantonio, Franco Morbidelli, Pol Espargarò, Alex Marquez e Alex Rins. Fuori dalla top10 Luca Marini, Pecco Bagnaia, Marco Bezzecchi, Enea Bastianini, Michele Pirro e Luca Savadori che andranno a caccia delle prime due posizioni per agguantare una Q2 fondamentale.

Il sabato del Gran Premio di scatterà alle ore 04.10 con la seconda sessione di prove libere, quindi alle ore 04.50 toccherà alle qualifiche, mentre la Sprint Race scatterà alle ore 09.00.