LIVE Taekwondo, Mondiali 2025 in DIRETTA: Baretta e Matonti possono stupire

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata dei Mondiali di Taekwondo in programma a Wuxi in Cina. Oggi in gara due categorie, -63 kg maschile e -49 kg femminile. Ogni contingente potrà schierare 16 atleti (8 uomini ed 8 donne), uno per ogni categoria di peso. Ammessi atleti nati prima del 2009 e match che si disputeranno con la formula del best of 3 rounds, con riprese da due minuti. Inizierà inoltre la marcia di avvicinamento ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028 e verranno dunque assegnati punti validi in ottica ranking.

Per Dennis Baretta, l’esordio nel tabellone maschile dei -63 kg è previsto contro Eitan Genzel (Israele), match valido per i sedicesimi di finale. L’azzurro si presenta in Cina con una buona condizione e con il desiderio di confermare la crescita mostrata negli ultimi tempi, in particolare nelle prove di Coppa del Mondo. Baretta, atleta di temperamento e grande disciplina tattica, dovrà puntare su ritmo e precisione nelle fasi centrali del combattimento per superare un avversario veloce e imprevedibile come l’israeliano. Il tabellone non è dei più agevoli: in caso di vittoria, l’italiano potrebbe trovarsi di fronte atleti di assoluto spessore, tra cui alcuni protagonisti abituali del circuito mondiale come Adrian Vicente Yunta (Spagna) o Jack Woolley (Irlanda), entrambi già medagliati in competizioni di livello.

Nel torneo femminile, Ilenia Matonti debutta nei -49 kg contro Nadia Aina Syazwani Ishak (Malesia). L’azzurra, classe 2004, affronta la sua prima esperienza iridata da senior dopo aver conquistato buoni piazzamenti nelle competizioni giovanili e universitarie e aver partecipato ai Giochi di Parigi. Il match d’esordio appare alla portata, ma servirà grande concentrazione: la malese è atleta rapida e dotata di ottimo timing di gamba. In caso di passaggio del turno, Matonti potrebbe incrociare una big già dai sedicesimi, come la turca Elif Sude Akgul o la spagnola Adriana Cerezo Iglesias, argento olimpico a Tokyo 2020 e tra le favorite per il titolo mondiale. L’obiettivo dell’azzurra sarà accumulare esperienza e misurarsi con le migliori, ma anche tentare un colpo importante che potrebbe aprirle la strada verso una carriera internazionale di primo piano.

