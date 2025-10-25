LIVE Ciclismo su pista, Mondiali 2025 in DIRETTA: tocca alle olimpioniche Consonni-Guazzini nella madison!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE della quarta e penultima giornata dei Mondiali di ciclismo su pista 2025, in programma dal 22 al 26 ottobre a Santiago del Cile. Prosegue la rassegna iridata che per la prima volta dal 2017 si disputa al di fuori dal continente europeo. Sono 4 i titoli in palio oggi, con la spedizione italiana vogliosa di incrementare il bottino di medaglie. L’attesa oggi è soprattutto per la Madison con la coppia azzurra Consonni-Guazzini che ha al collo l’oro olimpico di Parigi.

Ad aprire la giornata saranno le qualificazioni del km da fermo donne con Martina Fidanza che cercherà di centrare un difficile accesso alla finale. A seguire le qualificazioni dello sprint maschile con Stefano Moro. Si parte dal primo turno e poi sedicesimi, ottavi e quarti che si disputeranno come sempre al meglio delle tre sfide.

Federica Venturelli, giovanissima e grande protagonista del trionfo azzurro nell’inseguimento a squadre, rappresenterà l’Italia assieme a Martina Alzini nell’inseguimento individuale femminile. Difficile l’accesso a una delle due finali per l’azzurra che comunque vorrà confermare il trend in crescita certificato dalla bella prova a sqjuadre

Juan David Sierra sarà al via nell’Omnium maschile. L’azzurro molto giovane è qui per fare esperienza e cercherà anche di mettersi in luce in qualche gara, mentre i favoriti per la vittoria finale sono altri. Tra le favorite per la medaglia nella Madison donne ci sono invece le due azzurre, Vittoria Guazzini e Chiara Consonni che hanno conquistato uno splendido oro ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Le avversarie di grande livello non mancano di certo ma le azzurre hanno dimostrato di essere una delle coppie da battere.

