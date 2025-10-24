A che ora Sinner-De Minaur, ATP Vienna 2025: programma semifinale, tv, streaming

Jannik Sinner ha sconfitto con disinvoltura il kazako Alexander Bublik e si è qualificato alle semifinali del torneo ATP 500 di Vienna. Il numero 2 del mondo, reduce dalle nette affermazioni contro il tedesco Daniel Altmaier e Flavio Cobolli nel derby, ha prevalso con lo schiacciante punteggio di 6-4, 6-4 sul cemento della capitale austriaca contro un rivale sempre ostico e impegnativo da affrontare. Il nostro portacolori può così proseguire il proprio cammino, alla ricerca del trofeo e degli annessi 500 punti.

Il fuoriclasse altoatesino se la dovrà ora vedere con l’australiano Alex de Minaur, che oggi pomeriggio ha avuto la meglio su Matteo Berrettini per 6-1, 7-6(4). Ennesimo incrocio tra il nostro portacolori e l’oceanico, una delle sue vittime sacrificali preferite: il 24enne ha sconfitto il 26enne, attuale numero 7 del mondo, in tutti gli undici precedenti disputati sul circuito maggiore (l’ultimo poche settimane fa nella semifinale del torneo ATP 500 di Pechino, quest’anno anche i quarti degli Australian Open).

L’appuntamento tra la testa di serie numero 1 e la numero 3 del tabellone è per sabato 25 ottobre alle ore 15.00: sarà il primo match pomeridiano sul Campo Centrale, a precedere l’altra semifinale tra il tedesco Alexander Zverev e chi riuscirà a spuntarla tra Lorenzo Musetti e il francese Corentin Moutet.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Sinner-de Minaur, semifinale del torneo ATP 500 di Vienna. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Tennis (canale 203), in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO SINNER-DE MINAUR, SEMIFINALE ATP VIENNA

Sabato 25 ottobre

Ore 15.00 Semifinale ATP 500 Vienna: Jannik Sinner vs Alex de Minaur – Diretta tv su Sky Sport Tennis

PROGRAMMA SINNER-DE MINAUR: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (canale 203), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.