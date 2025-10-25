LIVE Novara-Conegliano, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: trasferta complicata per le campionesse d’Italia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Novara-Conegliano, incontro valido per la quinta giornata di Serie A1 di volley femminile. Al Pala Igor va in scena un autentico scontro diretto per la leadership del campionato. Difatti, Novara e Conegliano condividono la testa della graduatoria a quota 11 punti.

Le campionesse d’Italia dell’Imoco sono reduci da una netta e convincente vittoria ai danni di Monviso (3-0). Le scorie del K.O in Supercoppa con Milano sembrano essersi ormai disperse, la compagine veneta va a caccia del quinto successo consecutivo nel torneo nazionale. Il tecnico Daniele Santarelli riparte dalle certezze, e quindi l’opposto Isabelle Haak, una delle attaccanti più prolifiche della lega. Al fianco della svedese la duttilità della brasiliana Gabi e della slovena Fatoumatta Sillah, impossibile poi non citare la veterana Monica De Gennaro nel ruolo di libero. Marina Lubian e Sara Fahr nei ruoli di centro a completare una delle formazioni più forti d’Europa.

Dal canto suo, Novara dovrà superarsi per confermare il primo posto attuale. Lunedì le lombarde hanno sofferto più del previsto contro Bergamo, spuntandola solamente al tie-break decisivo, escludendosi dalla possibilità della leadership solitaria. Coach Lorenzo Bernardi si affida alla palleggiatrice olimpionica Carlotta Cambi, alla centrale Sara Bonifacio e alle doti offensive di Britt Herbots, Lina Alsmeier e Mayu Ishikawa.

Dopo le prime quattro partite dalla difficoltà abbordabile, l’asticella si alza notevolmente: servirà una prova da grande squadra per confermare quanto di buono fatto finora.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE scritta di Novara-Conegliano, match valevole per il quinto turno di Serie A1 di volley femminile. L’appuntamento è alle 20:30, orario d’inizio del primo set. Buon divertimento, vi aspettiamo!