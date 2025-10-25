LIVE Musetti-Zverev, ATP Vienna 2025 in DIRETTA: l’azzurro sogna il derby con Sinner in finale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA di uno scoppiettante incontro di semifinale del ricco ATP 500 di Vienna (AUT) tra Lorenzo MUSETTI e Alexander Zverev, si gioca per la finale!

I due si ritrovano ancora in quel di Vienna, alla Stadhalle, per una sfida che nella passata edizione del torneo austriaco aveva visto trionfare il carrarino che era volato in semifinale. Questa volta invece si gioca per un posto in finale e l’azzurro vuole assolutamente assicurarsi un psoto alle ATP Finals 2025 di Torino, che vincendo oggi sarebbero praticamente sicure in virtù dei ritiri di Auger Aliassime e di Ruud ieri a Basilea.

I precedenti recenti dicono una cosa sola: MUSETTI! La vittoria delle Olimpiadi diede il ‘la’ per la super cavalcata dell’azzurro fino al podio a Cinque Cerchi, che di fatto rappresentò il primo grande risultato di tanti, che lo hanno portato ad essere oggi un top 10 stabile e temuto da tutti. Per via di questi ultimi, oggi l’azzurro parte favorito, anche se non di tanto, contro il numero 3 del mondo.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE della sfida tra Lorenzo MUSETTI e Alexander Zverev, si gioca per un posto in finale del ricco e prestigioso ATP di Vienna 2025. La prima semifinale tra SINNER e De Minaur alle 15, poi toccherà al toscano (non prima delle 16:30). Vi aspettiamo!