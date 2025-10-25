Quando MotoGP e F1 oggi (25 ottobre): orari qualifiche e Sprint, streaming, programma TV8 e Sky

Sabato 25 ottobre prosegue il lungo weekend riservato ai motori, per la gioia di tutti gli appassionati che potranno gustarsi un fine settimana ricchissimo. Spazio alla Sprint Race e alle qualifiche del GP di Malesia per quanto riguarda la MotoGP, alle prove libere 3 e alle qualifiche del GP del Messico per la F1. Si preannuncia grandissimo spettacolo tra Sepang e Città del Messico.

I piloti della F1 si fronteggeranno a viso aperto per conquistare il miglior piazzamento sulla griglia di partenza in vista del Gran Premio di domani. I centauri della MotoGP cercheranno invece la miglior casella possibile sullo schieramento e poi nel pomeriggio si sfideranno nella gara veloce che metterà in palio punti pesanti per la classifica.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari, delle prove libere e delle qualifiche di F1 e delle qualifiche e della Sprint Race della MotoGP (sabato 25 ottobre). Gli eventi saranno trasmessi in diretta tv su Sky, in diretta streaming su Sky Go, in diretta live testuale su OA Sport. Prevista la diretta su TV8 per le qualifiche di tutte le classi del Motomondiale e la Sprint Race della MotoGP, differita su TV8 per le qualifiche della F1.

PROGRAMMA F1 E MOTOGP OGGI

Sabato 25 ottobre

02.40-03.10 Moto3, prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP

03.25-03.55 Moto2, prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP

04.10-04.40 MotoGP, prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP

04.50-05.05 MotoGP, qualifiche 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP, TV8

05.15-05.30 MotoGP, qualifiche 2 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP, TV8

06.45-07.00 Moto3, qualifiche 1 – Diretta tv su Sky Sport Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8

07.10-07.25 Moto3, qualifiche 2 – Diretta tv su Sky Sport Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8

07.40-07.55 Moto2, qualifiche 1 – Diretta tv su Sky Sport Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8

08.05-08.20 Moto2, qualifiche 2 – Diretta tv su Sky Sport Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8

09.00 MotoGP, Sprint Race – Diretta tv su Sky Sport Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8

19.30-20.30 F1, prove libere 3 – Diretta tv su Sky Sport F1

23.00 F1, qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K

F1 E MOTOGP OGGI: COME VEDERLE IN TV E STREAMING

F1

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport 4K (canale 213) per le qualifiche, per gli abbonati; Sky Sport F1 (canale 207) per le prove libere 3, per gli abbonati.

Differita tv: TV8 per le qualifiche dalle ore 00.30, gratis.

Diretta streaming: Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Differita streaming: tv8.it per le qualifiche dalle ore 00.30, gratis.

Diretta Live testuale: OA Sport.

MOTOGP

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201) per le qualifiche di Moto3 e Moto2 e la Sprint Race della MotoGP, per gli abbonati; Sky Sport MotoGP (canale 208) per tutti gli eventi, per gli abbonati, TV8 per tutte le qualifiche e la Sprint Race della MotoGP, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Sky Go e NOW per tutti gli eventi, per gli abbonati; tv8.it per le qualifiche di tutte le classi e la Sprint Race della MotoGP, gratis.

Diretta Live testuale: OA Sport.