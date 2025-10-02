Sport in tv oggi (giovedì 2 ottobre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi, giovedì 2 ottobre, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma il tennis con i tornei ATP di Shanghai e WTA di Pechino, il ciclismo con la cronostaffetta mista degli Europei, il Tour de Langkawi e la CRO Race, il basket con l’Eurolega, e tanto altro ancora.

Saranno sette le Nazioni in gara nella team relay degli Europei senior 2025 di ciclismo su strada: la cronometro a staffetta mista, con partenza ed arrivo ad Etoile, in Francia, prevede due segmenti da 20 km, per un totale di 40 km. I sestetti in gara saranno suddivisi in due terzetti, quello maschile e quello femminile, ed il secondo partirà quando il primo avrà coperto i 20 km del tracciato.

Le formazioni in gara partiranno a 4 minuti l’uno dall’altro: il sestetto dell’Italia sarà composto da Filippo Ganna, Lorenzo Milesi e Marco Frigo per quanto riguarda il terzetto maschile ed Elena Cecchini, Vittoria Guazzini e Federica Venturelli per quel che concerne quello femminile. Gli azzurri prenderanno il via per ultimi e scatteranno alle ore 15.42.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Giovedì 2 ottobre

2.30 Canoa slalom, Mondiali: semifinali C1 maschile e femminile – YouTube Planet Canoe

5.00 Canoa slalom, Mondiali: finali C1 maschile e femminile – YouTube Planet Canoe, differita 6.30 Rai Sport HD, Rai Play

5.15 Ciclismo, Tour de Langkawi: quinta tappa – 7.15 Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN

6.30 Tennis, ATP Masters 1000 Shanghai: primo turno singolare (4° match dalle 6.30 Arnaldi-Sakamoto) – Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport Mix, Sky Go, NOW, Tennis TV

7.00 Tennis, WTA 1000 Pechino: quarti di finale singolare e doppio (3° match dalle 7.00 non prima delle 12.00 Paolini-Anisimova) – SuperTennis HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Max, SuperTenniX, Sky Go, NOW

11.00 Ciclismo, Europei: cronostaffetta mista junior – Nessuna copertura tv/streaming

12.30 Ciclismo, CRO Race: terza tappa – 14.00 Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN

14.30 Ciclismo, Europei: cronostaffetta mista élite – RaiSport HD, Rai Play, discovery+

18.45 Calcio, Europa League: Roma-Lille – Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Go, NOW

18.45 Calcio, Europa League: Bologna-Friburgo – Sky Sport Arena, Sky Sport 253, Sky Go, NOW

18.45 Calcio, Europa League: Fenerbahçe-Nizza – Sky Sport Calcio, Sky Sport 254, Sky Go, NOW

18.45 Calcio, Europa League: Celtic-Braga – Sky Sport 255, Sky Go, NOW

20.30 Basket, Eurolega: Partizan-Milano – Sky Sport Basket, Sky Go, NOW

20.45 Basket, Eurolega: Real Madrid-Olympiacos – Sky Sport Max, Sky Go, NOW

21.00 Calcio, Conference League: Fiorentina-Olomouc – Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252, Sky Go, NOW

21.00 Calcio, Europa League: Feyenoord-Aston Villa – TV8 HD, Sky Sport Calcio, Sky Sport 253, tv8.it Sky Go, NOW

21.00 Calcio, Europa League: Nottingham Forest-Midtjylland – Sky Sport Mix, Sky Sport 254, Sky Go, NOW

21.00 Calcio, Europa League: Lione-Salisburgo – Sky Sport 255, Sky Go, NOW

21.00 Calcio, Europa League: Porto-Stella Rossa – Sky Sport 256, Sky Go, NOW

