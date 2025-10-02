LIVE Ciclismo, Europei 2025 in DIRETTA: l’Italia sogna l’oro nel Team Relay

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale degli Europei 2025 di ciclismo. In Francia prosegue la rassegna continentale con la Mixed Team Relay: le nazioni si affronteranno lungo un percorso di 20 chilometri da ripetere per le due frazioni, una maschile ed una femminile. La nazione campione uscente è l’Italia, che proverà a conquistare il secondo oro di questa spedizione.

Sia la partenza che l’arrivo sono posti a l’Etoile sur Rhone. In ogni frazione i terzetti affronteranno la salita di Allex (400 metri al 6.6% di pendenza media) e la salita finale (1.1 km al 5.2%). Le prove a cronometro individuali hanno dimostrato come le strade siano molto aperte ed esposte a forti folate con il vento che potrebbe essere un fattore determinante.

L’Italia sogna l’oro in questa prova dopo la medaglia di legno conquistata ai Mondiali in Ruanda. A difendere il titolo conquistato nel 2024 saranno Filippo Ganna, Lorenzo Milesi, Marco Frigo, Vittoria Guazzini, Elena Cecchini e Federica Venturelli. Gli azzurri dovranno difendersi dalla Svizzera, con Stefan Kung e Marlen Reusser, e la Francia, che si affida a Bruno Armirail, Remi Cavagna, Thibault Guernalec, Juliette Labous, Cedrine Kerbaol e Marion Borras.

La prima nazione a partire sarà l’Ucraina alle 14.30 che aprirà la gara insieme a Lussemburgo (14.34) ed Estonia. Il blocco delle favorite inizierà alle 15.30 con la Svizzera, seguita da Francia (15.34), Germania (15.38) e dall’Italia (15.42). Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti minuto dopo minuto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!