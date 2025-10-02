LIVE Partizan Belgrado-Olimpia Milano, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: si cerca una conferma in Serbia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Partizan Belgrado-Olimpia Milano, match valevole per la seconda giornata dell’Eurolega 2025-2026. Si completa la settimana in Serbia per la squadra di Messina.

Dopo la bella e convincente vittoria contro la Stella Rossa, l’Olimpia è rimasta in quel di Belgrado visto che questa sera affronterà il Partizan, che, a differenza di Milano, ha cominciato il suo cammino europeo con una sconfitta contro l’esordiente Dubai. Per l’Olimpia un secondo successo consecutivo sarebbe decisamente un bel segnale in questo particolare avvio di Eurolega, visto che la competizione non era mai cominciata con un doppio impegno settimanale.

Il trionfo in Supercoppa Italiana ed il successo di martedì sera fanno arrivare l’Olimpia al meglio contro il Partizan. Anche con la Stella Rossa si è vista l’enorme profondità della squadra milanese, con Messina che ha davvero tante possibilità, senza dimenticare che in questa due giorni serba manche Lorenzo Brown. Due giorni fa il migliore è stato Zach LeDay, ma sono arrivate giocate importanti un po’ da tutti i big milanesi, compreso quel Marko Guduric che ha fatto il suo esordio stagionale e che ha messo alcune triple di enorme peso specifico.

La palla a due di Partizan Belgrado-Olimpia Milano, match valevole per la seconda giornata dell’Eurolega 2025-2026, è in programma alle ore 20.30. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!