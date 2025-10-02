A che ora Partizan Belgrado-Olimpia Milano oggi, Eurole basket 2026: orario, canale tv, streaming

A circa 48 ore dal successo contro la Stella Rossa, l’Olimpia Milano rimane a Belgrado (Serbia) per affrontare oggi giovedì 2 ottobre alle ore 20:30 il Partizan nella seconda giornata dell’Eurolega di basket 2026.

I meneghini hanno iniziato il cammino europeo col piede giusto battendo la compagine balcanica biancorossa per 82-92 grazie a 21 punti di uno scatenato Zach LeDay e i 13 di un sempre efficace Shavon Shields – buono anche l’apporto di Marko Guduric (10 punti), con Nico Mannion che ha sfiorato la doppia cifra mettendo a referto 9 punti facendo sentire meno l’assenza di Lorenzo Brown rimasto a Milano per un lieve affaticamento muscolare.

Il Partizan Belgrado di coach Zeljko Obradovic deve invece reagire al ko contro Dubai per 89-76 trascinato dai 20 punti di Davis Bertans e dai 19 dell’ex Real Madrid Dzanan Musa, con Tyrique Jones ultimo ad arrendersi tra i bianconeri di Belgrado con 13 punti al pari di Jabari Parker (11 punti). I balcanici proveranno a sfruttare anche il fattore campo favorevole, in quella che sarà sicuramente un’autentica bolgia.

Palla a due che verrà alzata alla Belgrade Arena di Belgrado (Serbia) questa sera alle ore 20:30. Diretta TV garantita da Sky Sport Basket (canale 205), con la diretta streaming disponibile su SkyGO e Now TV. Ci sarà anche OA Sport con la diretta Live testuale, per non farvi perdere davvero nulla di questo match dell’Olimpia Milano in Eurolega!

CALENDARIO EUROLEGA BASKET 2026 OGGI

Giovedì 2 ottobre

Ore 20:30 Partizan Belgrado-EA7 Emporio Armani Milano – Diretta TV su Sky Sport Basket (Canale 205)

PROGRAMMA PARTIZAN BELGRADO-OLIMPIA MILANO EUROLEGA BASKET 2026 OGGI: DOVE SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: Sky Sport Basket (Canale 205)

Diretta streaming: SkyGO, Now TV

Diretta Live testuale: OA Sport