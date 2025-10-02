LIVE Arnaldi-Sakamoto, ATP Shanghai 2025 in DIRETTA: occasione da sfruttare in un tabellone favorevole

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della partita di primo turno del Masters 1000 di Shanghai (CHN) che vede di fronte Matteo ARNALDI a Pedro Sakamoto (JPN).

Primo turno molto insidioso per il ligure, ormai uscito e di tanto dai primi 50 giocatori del mondo e che cerca un guizzo a mettersi di nuovo dentro a questa stagione, dopo che oltre al quarto di finale di Madrid non è praticamente arrivato niente in termini di risultati. Oggi c’è da vincere in tutti i modi, ma di fronte c’è un rivale rodato e senza nulla da perdere proveniente da due match di qualificazione superati in tromba contro Holt e McDonald, due rivali di assoluto livello.

Il percorso di Arnaldi, a differenza di quello del coetaneo e compagno di avventure Cobolli, si è arenato dopo essere giunto alle porte della top 30. In quest’anno di attività agonistica infatti non si sono visti passi avanti dal punto di vista della gestione della partita, il ligure è sempre in balia delle sue scelte al limite, senza ponderarle in base alla situazione di punteggio, come ormai è abilissimo a fare il connazionale romano. In ogni caso, l’età è dalla parte di Arnaldi e c’è tutto il tempo di fare quel salto di qualità a livello mentale che lo metterebbe in top 20 comodamente.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE del primo turno del Masters 1000 di Shanghai che vede di fronte Matteo ARNALDI e Pedro Sakamoto. Si gioca come 4° match dalle 6:30 per sfidare Davidovich Fokina. Vi aspettiamo!