Dove vedere gli Europei di ciclismo 2025 oggi in tv: orari 2 ottobre, programma, streaming, italiani in gara

Gli Europei di ciclismo 2025, manifestazione che quest’anno si svolge in Francia, nel dipartimento della Drome-Ardeche, continuano a ritmo serrato con la seconda giornata di gare. L’auspicio è quello di rimpinguare il medagliere dopo lo splendido oro di Federica Venturelli nella cronometro Under 23 e l’argento di Filippo Ganna nell’élite maschile. In programma le staffette miste juniores ed élite.

Ad aprire la giornata, la partenza della prima squadra è prevista alle 11:00, sarà la prova riservata alla categoria juniores, Étoile-sur-Rhône-Étoile-sur-Rhône di 40 km. Nel contesto di una gara che vede al via dieci nazioni l’Italia, per alimentare le proprie ambizioni di medaglia, si affida a Riccardo Colombo, Davide Frigo, Ruben Ferrari, Maria Acuti, Matilde Rossingnol e Linda Sanarini.

Ambizioni concrete di medaglia e di titolo continentale nella prova a squadre élite, per la formazione azzurra. Nella gara che inizierà alle 14:30 l’Italia schiererà Filippo Ganna, Lorenzo Milesi, Marco Frigo, Elena Cecchini, Vittoria Guazzini e Federica Venturelli. Le rivali più accreditate per la conquista della medaglia d’oro sembrano essere la Svizzera, capitanata dal duo Marlene Reusser-Stefan Küng, e la Francia.

La Rai trasmetterà la prova élite in diretta, in chiaro, su Rai Sport HD a partire dalle 14:25. La diretta streaming sarà garantita da RaiPlay e Discovery Plus. OA Sport, inoltre, offrirà la diretta live testuale della prova élite.

PROGRAMMA EUROPEI DI CICLISMO 2025 OGGI

Giovedì 2 ottobre 2025 – Cronostaffetta mista

11.00 U19 2×20 km Étoile-Étoile

14.30 Elite 2×20 km Étoile-Étoile

EUROPEI CICLISMO 2025: ITALIANI IN GARA OGGI

Cronostaffetta mista juniores: Riccardo Colombo, Davide Frigo, Ruben Ferrari, Maria Acuti, Matilde Rossingnol e Linda Sanarini

Cronostaffetta mista élite : Filippo Ganna, Lorenzo Milesi, Marci Frigo, Elena Cecchini, Vittoria Guazzini e Federica Venturelli

DOVE VEDERE GLI EUROPEI DI CICLISMO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD (solo staffetta élite)

Diretta streaming: RaiPlay, Discovery Plus

Diretta Live testuale: OA Sport