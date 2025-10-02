Sport in tvTennis
A che ora Paolini-Anisimova oggi, WTA Pechino 2025: orario, tv, programma, streaming
Solo una volta, prima di oggi, Jasmine Paolini e Amanda Anisimova si erano incontrate nella carriera. Nel 2021, a Parma, fu l’americana a imporsi per 6-2 6-1: i quarti di Pechino, però, sono qualcosa di davvero molto diverso per tanti motivi. Quella era un’altra era, Anisimova aveva già una semifinale Slam all’attivo.
Oggi sia l’una che l’altra di finali nei quattro tornei maggiori ne hanno giocate due, che poi sono proprio le ultime due per Anisimova. Quanto a Jasmine, però, anche se gli Slam l’hanno parzialmente respinta nel 2025, si è trattato comunque di un anno da record. Dal 2009, infatti, la toscana è la seconda italiana ad aver raggiunto almeno 4 quarti 1000 in una singola stagione. L’unica azzurra ad averne di più? Sara Errani, la sua attuale compagna di doppio: nel 2013 arrivò a 6.
Il quarto di finale del WTA 1000 di Pechino tra Jasmine Paolini e Amanda Anisimova si giocherà non prima delle ore 12:00. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Max (206) e SuperTennis (in chiaro), nonché in diretta streaming su SkyGo, Now, SuperTenniX e sito di SuperTennis. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.
CALENDARIO PAOLINI-ANISIMOVA, WTA PECHINO 2025 OGGI
Capital Group Diamond Stadium
Ore 7:00 Kato (JPN)/Stollar (HUN)-Babos (HUN)/Stefani (BRA) [7] – Quarti doppio
NP Ore 9:00 Lys (GER)-Gauff (USA) [2] – Quarti singolare
NP Ore 12:00 Paolini (ITA) [6]-Anisimova (USA) [3] – Quarti singolare – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Max (206), SuperTennis (in chiaro)
A seguire Danilina (KAZ)/Krunic (SRB)-Hon (AUS)/Muchova (CZE) [WC] – Quarti doppio
PROGRAMMA PAOLINI-ANISIMOVA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Max (206), SuperTennis (in chiaro)
Diretta streaming: SkyGo, Now
Diretta Live testuale: OA Sport