Sport in tv oggi (domenica 5 ottobre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, domenica 5 ottobre, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma il tennis con i tornei ATP e WTA, il ciclismo con la prova in linea uomini élite degli Europei, la F1 con il GP di Singapore, la MotoGP con il GP dell’Indonesia, e tanto altro ancora.

Nell’ATP Masters 1000 di Shanghai di tennis Jannik Sinner proseguirà nella difesa del titolo: nel terzo turno l’azzurro giocherà contro il neerlandese Tallon Griekspoor sullo Stadium Court, il campo principale, ed il match sarà il quarto ed ultimo in programma a partire dalle ore 6.30 italiane. Nei sei precedenti tra l’azzurro ed il neerlandese, andati in scena tutti tra il 2023 ed il 2024, ha sempre vinto Sinner.

Il Motomondiale 2025 vedrà andare in archivio la diciottesima tappa stagionale: per il GP dell’Indonesia, a Mandalika, si disputeranno il warm up della MotoGP e, nell’ordine, le gare di Moto3, Moto2 e MotoGP.

Il Cavallino Rampante sarà impegnato nella gara davanti ai tifosi di Singapore: la gara asiatica per la Ferrari sarà il momento decisivo del fine settimana e scatterà alle ore 14.00 italiane. Il GP di Singapore, diciottesimo atto del Mondiale 2025 di F1, si correrà sul tracciato di Marina Bay.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Domenica 5 ottobre

1.00 Calcio, Mondiali U20: Argentina-Italia – Rai Sport HD, Rai Play, FIFA+

1.00 Calcio, Mondiali U20: Australia-Cuba – FIFA+

4.40-4.50 MotoGP, GP Indonesia: warm up – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW

6.00 Moto3, GP Indonesia: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, 11.00 differita TV8 HD, tv8.it

6.30 Tennis, ATP Masters 1000 Shanghai: sedicesimi (4° match dalle 6.30 – ma il terzo si giocherà in ogni caso non prima delle ore 12.30 italiane – Sinner-Griekspoor) – Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Sport Max, Sky Sport Mix, Sky Go, NOW, Tennis TV

7.15 Moto2, GP Indonesia: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, 12.15 differita TV8 HD, tv8.it

9.00 MotoGP, GP Indonesia: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, 13.55 differita TV8 HD, tv8.it

10.30 Tennis, WTA 1000 Pechino: finali (1° match alle 10.30 Errani/Paolini-Kato/Stollar) – SuperTennis HD, Sky Sport Arena, SuperTenniX, Sky Go, NOW

11.15 Vela, Mondiali Formula Kite: Medal Series – YouTube IKA kiteclasses

11.50 Ciclismo, Europei: prova in linea uomini élite, Privas – Guilherand-Granges (202.5 km) – discovery+, 12.00 Rai Play, 12.00 Rai Sport HD, poi dalle 14.00 Rai 2 HD, 14.10 Eurosport 1 HD e DAZN

12.30 Calcio, Serie A: Udinese-Cagliari – DAZN, DAZN 1

12.30 Calcio, Serie A femminile: Como-Lazio – DAZN

13.00 Ciclismo, Coppa Agostoni – Giro delle Brianze: Lissone – Lissone (166.7 km) – 15.30 Rai Play Sport 2

14.00 F1, GP Singapore: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, Sky Go, NOW, 16.55 in differita su TV8 HD, tv8.it

15.00 Calcio, Serie A: Fiorentina-Roma – DAZN, DAZN 1

15.00 Calcio, Serie A: Bologna-Pisa – DAZN, DAZN 2

15.00 Calcio, Serie A femminile: Genoa-Milan – DAZN

16.00 Basket femminile, Serie A1: Brixia-Campobasso – flima.tv

16.00 Basket, Serie A: Milano-Tortona – LBATV, Sky Sport Uno, Sky Sport Basket, Sky Go, NOW

16.00 Rugby, URC: Zebre-Connacht – Sky Sport Arena, Sky Go, NOW

17.00 Basket, Serie A: Reggio Emilia-Udine – LBATV

17.30 Basket, Serie A: Treviso-Brescia – LBATV

18.00 Basket, Serie A: Trentino-Cantù – LBATV

18.00 Calcio, Serie A: Napoli-Genoa – DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Go, NOW

18.15 Basket femminile, Serie A1: Sesto San Giovanni-Derthona – Rai Sport HD, Rai Play, flima.tv

19.00 Basket, Serie A: Venezia-Cremona – LBATV

19.10 Motocross delle Nazioni, Gara 1 – MXGP & MX2 – Sky Sport Arena, Sky Go, NOW, discovery+, mxgp-tv.com

20.00 Basket, Serie A: Sassari-Varese – LBATV

20.40 Motocross delle Nazioni, Gara 2 – MX2 & Open – Sky Sport Arena, Sky Go, NOW, discovery+, mxgp-tv.com

20.45 Calcio, Serie A: Juventus-Milan – DAZN, DAZN 1

22.00 Calcio, Mondiali U20: Nuova Caledonia-Francia – FIFA+

22.00 Calcio, Mondiali U20: Sudafrica-Stati Uniti – FIFA+

22.08 Motocross delle Nazioni, Gara 3 – Open & MXGP – Sky Sport Arena, Sky Go, NOW, discovery+, mxgp-tv.com