LIVE Errani/Paolini-Kato/Stollar, WTA Pechino 2025 in DIRETTA: in palio il titolo e punti per incrementare il n.1 nella Race

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida finale del WTA 1000 di Pechino, tabellone di doppio femminile che vede di fronte le olimpioniche e bi-campionesse del mondo in carica Sara ERRANI e Jasmine PAOLINI a Kato/Stollar.

Le soluzioni ingegnose e di fino della più forte doppista al mondo trovano oggi pane per i propri denti, visto che di fronte alle azzurre per bissare il titolo di Pechino conquistato nel 2024 c’è Kato, una delle poche che può permettersi di parlare la stessa lingua della campionessa Slam e olimpica azzurra. La nipponica gioca a fianco dell’ungherese Stollar, e insieme hanno già affrontato Errani/Paolini, sempre uscendo sconfitte.

Per il titolo quindi le azzurre partono favorite, loro che sono leader della classifica race e che con ogni probabilità giocheranno le WTA Finals di doppio femminile da numero uno. La vittoria ai danni delle molto quotate Hsieh/Ostapenko ha fatto sì che Errani e Paolini prendessero il largo al primo posto da sole. I punti di margine su Townsend/Siniakova sono al momento oltre 400 e potrebbero divenire oltre 600 in caso di titolo.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE dell’ultimo atto di doppio femminile del WTA 1000 di Pechino 2025 tra ERRANI/PAOLINI e Kato/Stollar, che prenderà il via alle ore 10:30. Vi aspettiamo!