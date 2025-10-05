MotoGP su TV8 oggi, GP Indonesia 2025: orario gara, programma, differita in chiaro

L’edizione 2025 del Gran Premio di Indonesia di MotoGP si terrà alle prime luci europee di domenica 5 ottobre. Sarà invece pomeriggio inoltrato a Mandalika, dove – per venire incontro agli spettatori del Vecchio Continente – si gioca con gli orari di partenza per ridurre la differenza di fuso orario tra l’Isola di Lombok e il principale mercato del Motomondiale.

La pista di Mandalika è ricca di curve veloci e priva di violente staccate, un lay-out ben diverso da tanti autodromi di recente costruzione. Questo, in effetti, è totalmente diverso dal concetto di Stop&Go o dalle caratteristiche che può assumere qualsiasi Tilkodromo. Occhio poi alla superficie del tracciato, che può risultare traditrice da un momento all’altro, generando cadute inattese.

Quella del 2025 sarà la quarta edizione di un evento nato nel 2022, quando Miguel Oliveira ha vinto una gara accorciata a causa della fortissima pioggia caduta in precedenza. Eravamo però nel mese di marzo. Dopodichè, nel 2023 e nel 2024, il successo del GP d’Indonesia è andato a chi ha poi vinto il Mondiale (Francesco Bagnaia prima e Jorge Martin poi). Cosa accadrà quest’oggi? Per scoprirlo, non resta che seguire la gara in TV.

A CHE ORA LA MOTOGP SU TV8 OGGI

Domenica 5 ottobre

Ore 09:45, MotoGP, Sprint a Mandalika (INA) – Replica in chiaro.

Ore 11:00 Moto3, Gara a Mandalika (INA) – Differita in chiaro.

Ore 12:15 Moto2, Gara a Mandalika (INA) – Differita in chiaro.

Ore 14:00 MotoGP, Gara a Mandalika (INA) – Differita in chiaro.

GUIDA TV COMPLETA GP INDONESIA 2025 OGGI

TV IN CHIARO – Non è prevista alcuna copertura in chiaro in diretta. Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) proporrà gratuitamente, ma in differita, le gare di MotoGP, Moto2 e Moto3.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport MotoGP (208) trasmetterà integralmente in diretta tutte le gare di Mandalika. Il canale generalista Sky Sport Uno (201) avrà a sua volta modo di garantire la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento indonesiano potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e attraverso il servizio streaming on demand NOW. Inoltre sarà possibile vedere TV8 anche tramite il sito internet TV8.it.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio di Indonesia, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

LE GARE IN DIRETTA SU SKY

Domenica 5 ottobre (orari italiani)

Ore 4:40-4:50 MotoGP , Warm Up da Mandalika (INA) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport Uno (201)

Ore 6:00 Moto3, Gara da Mandalika (INA) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport Uno (201)

Ore 7:15 Moto2, Gara da Mandalika (INA) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport Uno (201)

Ore 9:00 MotoGP, Gara da Mandalika (INA) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport Uno (201)