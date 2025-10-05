LIVE F1, GP Singapore 2025 in DIRETTA: la Ferrari deve rimontare a Marina Bay

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP di Singapore, appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito cittadino di Marina Bay assisteremo a una gara molto intensa e in cui la partenza potrebbe rivelarsi determinante a fini del risultato finale. Parliamo, infatti, di una pista sulla quale sorpassare sarà davvero complicato.

Il britannico George Russell (Mercedes) avrà una grande opportunità dalla pole-position. Sorprendentemente veloce la W15 ieri nel corso del time-attack, dopo un day-1 senza particolari picchi. Bravo Russell a mettere insieme il suo giro perfetto a precedere la Red Bull dell’olandese Max Verstappen e la McLaren del leader del campionato, Oscar Piastri. Vedremo se qualcuno al via rischierà.

La Ferrari deve cercare una rimonta complicata. Negativa la prestazione della scuderia di Maranello nel corso delle qualifiche. Il britannico Lewis Hamilton scatterà dalla sesta casella, mentre il monegasco Charles Leclerc dalla settimana. La SF-25 si è confermata vettura che non eccelle in nulla e il suo riscontro è stato insufficiente. Oggi non si può fare altro che sperare in una gara “pazza”.

Il semaforo verde della gara di Marina Bay è previsto alle ore 14.00 italiane.