LIVE MotoGP, GP Indonesia 2025 in DIRETTA: Bezzecchi cerca il bis a Mandalika

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio d’Indonesia 2025, valevole come diciottesimo e quintultimo round stagionale del Mondiale MotoGP. Tutto pronto al circuito di Mandalika per una corsa che si preannuncia abbastanza interessante e con valori in campo diversi rispetto alla maggior parte del campionato.

Marco Bezzecchi, dopo aver completato un sabato perfetto con pole position e vittoria in rimonta (dopo una brutta partenza) nella Sprint, va infatti considerato il grande favorito per il successo odierno con un’Aprilia estremamente competitiva che può contare anche su un redivivo Raul Fernandez, ieri terzo sia in qualifica che nella gara breve con il miglior risultato della carriera.

Tra i pochi avversari che sembrano in grado di poter insidiare il “Bez” dobbiamo citare Pedro Acosta con la KTM (nonostante la caduta della Sprint) e soprattutto Fermin Aldeguer con la Ducati GP24 del team Gresini. Attenzione comunque anche al fresco campione del mondo Marc Marquez, che parte indietro (9°) ma ha il potenziale per giocarsi almeno il podio, mentre è difficile prevedere quale tipo di rimonta potrà effettuare Francesco Bagnaia dalla sesta fila dopo la debacle di ieri.

Appuntamento fissato alle ore 9.00 italiane per la partenza del Gran Premio d’Indonesia 2025 di MotoGP. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale integrale della gara con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere neanche un attimo dell’evento più atteso del weekend motociclistico a Mandalika: buon divertimento!