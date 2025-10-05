LIVE Ciclismo, Europei 2025 in DIRETTA: nuova sfida Pogacar-Evenepoel, ma occhio a Vingegaard…

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della prova in linea maschile degli Europei 2025 di ciclismo su strada. Ad una settimana dal Mondiale di Kigali si rinnova la sfida tra lo sloveno Tadej Pogacar ed il belga Remco Evenepoel, che hanno occupato i primi due gradini del podio nella gara iridata. Si rivede il danese Jonas Vingegaard, che potrebbe ergersi a terzo incomodo su un percorso ricco di saliscendi.

202.5 i km da percorrere con partenza da Privas ed arrivo a Guilherand-Granges con ben 3401 metri di dislivello da coprire. Si parte subito in salita come accaduto nella gara femminile. Pronti, via la Col du Moulin à Vent (4 chilometri al 5,1%). Discesa e poi si andrà verso il primo circuito da percorrere tre volte: protagonista la Côte de Saint-Romain-de-Lerps (7 chilometri al 7,2% di pendenza media, con punte che vanno anche oltre il 10%). Nello stesso circuito anche il muro di Côte de Val d’Enfer: sono 1,6 chilometri al 9,7%. Poi si entra nell’altra parte di tracciato (tre giri): resta la Côte de Val d’Enfer (ultimo scollinamento a sei chilometri dall’arrivo), si aggiunge lo strappo di Montée de Costebelle.

Chiari favoriti dunque i tre tenori, con Tadej Pogacar su tutti. Lo sloveno vuole far valere la legge del Campione del Mondo, mentre il belga Remco Evenepoel cerca l’immediata rivincita. Si rivede il danese Jonas Vingegaard, che non si sottrarrà alla lotta. Possibili outsiders lo spagnolo Juan Ayuso, il portoghese Joao Almeyda ed il danese Mattias Skjelmose. L’Italia punta forte su Christian Scaroni, che sarà coadiuvato da Marco Frigo, Alberto Bettiol, Gianmarco Garofoli e Diego Ulissi.

La prova in linea maschile degli Europei 2025 di ciclismo su strada inizierà alle 11.45. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento. Buon divertimento e forza azzurri!