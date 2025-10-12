Sport in tv
Sport in tv oggi (domenica 12 ottobre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming
Oggi, domenica 12 ottobre, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma il tennis con i tornei ATP e WTA, il ciclismo con i Mondiali di gravel e la Parigi-Tours, la Superbike con il GP dell’Estoril, il tiro a volo con i Mondiali, e tanto altro ancora.
Verranno assegnate ad Atene, in Grecia, le prime medaglie in palio ai Mondiali senior 2025 di tiro a volo: si chiuderanno le qualificazioni e si disputeranno le finali nelle specialità olimpiche dello skeet individuale, maschile e femminile, e verranno stilate anche le graduatorie a squadre.
Nella competizione maschile saranno in gara per l’Italia Gabriele Rossetti, Erik Pittini e Valerio Palmucci, mentre nel contest femminile saranno al via Diana Bacosi, Chiara Di Marziantonio e Simona Scocchetti. Dopo i primi 100 piattelli delle qualificazioni Gabriele Rossetti ha buone possibilità di ingresso in finale.
Canottaggio beach sprint, Ficarra ai quarti nel singolo agli Europei. Cesarini/Ceccarino agli ottavi nel doppio
CALENDARIO SPORT IN TV OGGI
Domenica 12 ottobre
8.00 Tennis, ATP Masters 1000 Shanghai: finale doppio, Goransson/Michelsen-Krawietz/Puetz – Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW, Tennis TV
8.00 Canottaggio beach sprint, Europei Senior/U19: fasi finali dagli ottavi alle finali – worldrowing.com
8.30 Tiro a volo, Mondiali: qualificazioni skeet femminile (25 piattelli) – Nessuna copertura tv / streaming
9.40 Tiro a volo, Mondiali: qualificazioni skeet maschile (25 piattelli) – Nessuna copertura tv / streaming
10.00 Tennis, WTA 1000 Wuhan: finale doppio, Danilina/Krunic-Hunter/Siniakova – SuperTenniX
10.00 Superbike, GP Estoril: warm-up – Nessuna copertura tv/streaming
Non prima delle 10.30 Tennis, ATP Masters 1000 Shanghai: finale singolare, Rinderknech-Vacherot – Sky Sport Uno (fino alle 11.50), Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix, Sky Go, NOW, Tennis TV
10.40 Ciclismo, Trofeo Tessile & Moda: Valdengo-Oropa (170.9 km) – 14.00 Rai 2 HD, Rai Play Sport 1, discovery+
11.45 Ciclismo, Mondiali gravel: uomini élite, Beek-Maastricht (180.9 km) – 14.15 Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN
12.00 Tiro a volo, Mondiali: qualificazioni skeet femminile (shoot-off) – Nessuna copertura tv / streaming
12.00 Superbike, GP Estoril: Superpole Race – Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, differita 14.05 TV8 HD, tv8.it
12.00 Basket, Serie A: Cantù-Reggio Emilia – Sky Sport Uno, Sky Sport Basket, LBA TV, Sky Go, NOW
12.10 Ciclismo, Parigi-Tours: Chartres-Tours (211.6 km) – 15.00 discovery+, 15.30 Rai 2 HD e Rai Play, 16.15 Eurosport 2 HD e DAZN
12.30 Tiro a volo, Mondiali: qualificazioni skeet maschile (shoot-off) – Nessuna copertura tv / streaming
12.30 Calcio femminile, Serie A: Milan-Roma – DAZN, DAZN 1
Non prima delle 12.30 Tennis, WTA 1000 Wuhan: finale singolare, Pegula-Gauff – SuperTennis HD, Sky Sport Arena, SuperTenniX, Sky Go, NOW
14.00 Tiro a volo, Mondiali: finale skeet femminile – YouTube ISSF, Olympic Channel
14.30 Ciclismo femminile, Trofeo Tessile & Moda Donne: Valdengo-Oropa (95.3 km) – 16.00 Rai Play Sport 1
15.00 Superbike, GP Estoril: gara-2 – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, TV8 HD, tv8.it
15.00 Calcio femminile, Serie A: Ternana-Napoli – DAZN
15.00 Calcio, Qualificazioni Mondiali: San Marino-Cipro – Sky Sport Mix, Sky Go, NOW
15.30 Tiro a volo, Mondiali: finale skeet maschile – YouTube ISSF, Olympic Channel
15.30 Short track, World Tour: ripescaggi – YouTube Skating ISU
16.00 Volley femminile, Serie A1: Conegliano-Cuneo – DAZN, VBTV
17.00 Volley femminile, Serie A1: Bergamo-San Giovanni – VBTV
17.00 Volley femminile, Serie A1: Macerata-Monviso – VBTV
17.00 Volley femminile, Serie A1: Novara-Busto Arsizio – DAZN, VBTV
17.00 Volley femminile, Serie A1: Vallefoglia-Firenze – VBTV
17.00 Basket, Serie A: Trapani-Venezia – LBA TV
17.30 Basket, Serie A: Cremona-Sassari – LBA TV
18.00 Volley femminile, Serie A1: Chieri-Vero Volley – Rai Sport HD, Rai Play, VBTV
18.00 Basket, Serie A: Tortona-Treviso – LBA TV
18.00 Calcio, Qualificazioni Mondiali: Diretta Gol (Paesi Bassi-Finlandia, Scozia-Bielorussia, Isole Far Oer-Cechia) – Sky Sport Calcio, Sky Go, NOW
18.00 Calcio, Qualificazioni Mondiali: Paesi Bassi-Finlandia – Sky Sport Uno, Sky Go, NOW
18.00 Calcio femminile, Serie A: Parma-Sassuolo – DAZN
18.00 Basket femminile, Serie A1: Battipaglia-Broni – flima.tv
18.00 Basket femminile, Serie A1: Campobasso-Venezia – flima.tv
18.00 Basket femminile, Serie A1: San Martino-Schio – flima.tv
19.30 Short track, World Tour: finali – YouTube Skating ISU, discovery+
20.45 Calcio, Qualificazioni Mondiali: Diretta Gol (Danimarca-Grecia, Lituania-Polonia, Romania-Austria, Croazia-Gibilterra) – Sky Sport Calcio, Sky Go, NOW
20.45 Calcio, Qualificazioni Mondiali: Danimarca-Grecia – Cielo TV, cielo.tv, Sky Sport Uno, Sky Go, NOW
20.45 Basket femminile, Serie A1: Roseto-Sesto San Giovanni – flima.tv
