LIVE Parigi-Tours 2025 in DIRETTA: De Lie e Philipsen favoriti, ma occhio a Brennan

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Parigi-Tours 2025. È il giorno di una grande classica del ciclismo francese: quest’oggi andrà in scena l’edizione numero centodiciannove della Paris-Tours, corsa classificata come 1.Pro.

La partenza è posta a Chartres mentre l’arrivo è posto a Tours, dopo un percorso di 211.6 chilometri. Prima parte della corsa pianeggiante. Negli ultimi settanta chilometri inizia lo spettacolo con nove cote ed altrettanti tratti di pavè che potranno decidere le sorti della gara. L’ultima asperità sarà la Cote de Rochecorbon dalla cui vetta mancheranno meno di 9 chilometri.

I favoriti di questa corsa sono Arnaud De Lie (Lotto) e Jasper Philipsen (Alpeci Deceuninck). Entrambi possono essere protagonisti in volate di gruppo ma hanno dimostrato di saper tenere sulle salite rimanendo in corsa anche nell’eventualità di gara dura. Proverà a far saltare il banco Matthew Brennan (Team Visma | Lease a bike) che potrà contare sulla presenza in squadra anche del campione uscente, Christophe Laporte. Per l’Italia occhi puntati su Matteo Moschetti (Q 36.5 Pro Cycling Team), Matteo Trentin (Tudor Pro Cycling Team), Davide Ballerini (XDS Astana Team) ed Alessandro Covi (UAE Team Emirates – XRG).

La partenza ufficiale è prevista per le 12.10. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale della Parigi-Tours 2025 con aggiornamenti minuto dopo minuto per non perdere alcuna emozione della grande classica francese. Buon divertimento!