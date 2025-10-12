LIVE Superbike, GP Estoril 2025 in DIRETTA: Superpole Race e gara-2 in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della Superbike, GP Estoril 2025, si rinnova la sfida tra Razgatlioglu e Bulega.

Toprak Razgatlioglu firma il traguardo dei 78 successi in carriera, già 20 in questa straordinaria stagione. Ci sono successi più speciali di altri, come questa: adesso sono nuovamente 41 i punti di margine di un Mondiale che è oramai scritto da tempo. Salvo cambiamenti repentini ovviamente: rimangono cinque tappe ma le speranze Ducati sono ridotte al minimo.

Il fenomeno della BMW è stato perfetto nei primi quattro giri quando, dopo una partenza non perfetta (quarto nelle prime curve), ha fatto il vuoto producendo due secondi sull’avversario principale. Bulega ha spinto al massimo nella fase centrale, si è riportato a sette decimi ma quando il turco ha annusato il pericolo, non ha impiegato molto a tornare sopra al secondo. Assolutamente perfetto.

Nicolò Bulega e Alvaro Bautista sono partiti con l’anteriore E0672, ossia la novità che Pirelli ha inserito proprio in questa tappa. Toprak Razgatlioglu invece aveva scelto per la dura (SC2), scelta ultracollaudata per il campione della BMW che preferisce avere molto appoggio sull’anteriore. Ma dopo lo stop per l’incidente di gruppo al primo start Razgatlioglu ha cambiato idea, andando incredibilmente nella stessa soluzione dei piloti della Ducati. Al posteriore hanno preferito tutti la E0126, ossia la super-soffice, che ha alzato le prestazioni di tutti. Proprio Bautista è arrivato terzo, mentre Locatelli quarto. Out Petrucci per tutto il weekend.

Inizio della Superpole Race alle ore 12,00, mentre gara-2 inizierà alle 15.00.