LIVE Ciclismo, Mondiali Gravel 2025 in DIRETTA: Pidcock favorito per l’oro

Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dei Mondiali di Gravel 2025. Quarta edizione della rassegna iridata dedicata alla categoria ciclistica del gravel, un mix di strade bianche e sterrati caratterizzerà il percorso odierno. Nella giornata di ieri si è svolta la prova femminile, l’olandese Lorena Wiebes ha trionfato dinanzi al suo pubblico. Argento alla connazionale Marianne Vos e bronzo azzurro targato Silvia Persico.

Quest’oggi sarà invece il turno dei corridori maschili. Saranno 180.9 i km da affrontare, partenza fissata a Beek e traguardo finale posto a Maastricht, i Paesi Bassi fanno da cornice all’evento. Come da tradizione, il tracciato si presenta prevalentemente sterrato, oltre cento i km con tale superficie. Le restanti sezioni sono contraddistinte da pavé, asfalto e ghiaia. Bronsdalweg il punto chiave, i mille metri di sterrato all’8% di pendenza media rischiano di decidere le sorti della corsa.

Assente il campione uscente Mathieu Van Der Poel. Nonostante ciò, il parterre dei corridori è comunque ricco ed ampio. Thomas Pidcock l’atleta di maggior caratura, in virtù dei due successi olimpici nella specialità della mountain bike. Il britannico ha però partecipato ieri al Giro di Lombardia, presenti dunque dubbi sulle sue condizioni fisiche. Hanno ottime chance di far bella figura ciclisti come Romain Bardet (Francia) e Matej Mohoric (Slovenia), senza dimenticare il quartetto belga formato da Tim Merlier, Gianni Vermeersch, Greg Van Avermaet e Tim Wellens.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE scritta della prova maschile dei Mondiali di Gravel 2025. Il via della gara è previsto per le 11:45, vi aspettiamo numerosi!