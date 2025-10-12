Superbike oggi, GP Estoril 2025: orari Superpole Race e gara-2, tv, programma, streaming

Oggi, domenica 12 ottobre, si concluderà il week end di Estoril (Portogallo), penultima tappa del Mondiale 2025 di Superbike. Sul circuito lusitano, i piloti della categoria delle derivate dalla serie si daranno battaglia. Messa in archivio un sabato con la Superpole e Gara-1, i centauri saranno chiamati a dare il meglio di loro stessi per la massimizzazione della propria prestazione.

Il duello iridato tra Toprak Razgatlioglu e Nicolò Bulega terrà banco. Il turco, in sella alla BMW, ha dato una grande dimostrazione ieri, prendendosi la Superpole e conquistando gara-1 con autorevolezza. Un’affermazione che ha permesso a Toprak di portare il proprio margine di vantaggio sul centauro emiliano a +41.

Bulega sarà chiamato a una reazione se vorrà tenere in vita le speranze iridate in questo campionato. Una situazione molto complicata, vista la velocità dimostrata dal pacchetto Razgtatlioglu-BMW. Vedremo se quest’oggi ci sarà un’inversione di tendenza o se si andrà sempre più verso una riconferma di quanto già visto e sentito.

Il round domenicale di Superbike a Estoril (Portogallo), tappa del Mondiale 2025, sarà trasmesso in diretta televisiva da Sky Sport MotoGP (208), su Sky Sport Uno (201) solo per Gara-2; in streaming su SkyGo e su NOW. TV8 e TV8.it copriranno in chiaro in diretta Gara-2 e in differita la Superpole Race. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE della Superpole Race e di Gara-2.

SUPERBIKE OGGI IN TV

Domenica 12 ottobre (orari italiani)

10.00 Superbike, warm-up a Estoril (Portogallo) – Nessuna copertura tv/streaming.

12.00 Superbike, Superpole Race a Estoril (Portogallo) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208)

15.00 Superbike, Gara-2 a Estoril (Portogallo) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

