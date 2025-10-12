Mondiali tiro a volo 2025 oggi: orari 12 ottobre, tv, programma, streaming, italiani in gara

Verranno assegnate oggi, domenica 12 ottobre, ad Atene, in Grecia, le prime medaglie in palio ai Mondiali senior 2025 di tiro a volo: si chiuderanno le qualificazioni e si disputeranno le finali nelle specialità olimpiche dello skeet individuale, maschile e femminile, e verranno stilate anche le graduatorie a squadre.

Nella competizione maschile saranno in gara per l’Italia Gabriele Rossetti, Erik Pittini e Valerio Palmucci, mentre nel contest femminile saranno al via Diana Bacosi, Chiara Di Marziantonio e Simona Scocchetti. Dopo i primi 100 piattelli delle qualificazioni Gabriele Rossetti ha buone possibilità di ingresso in finale.

I Mondiali senior 2025 di tiro a volo non saranno trasmessi in diretta tv, mentre la diretta streaming delle finali odierne sarà garantita dal canale YouTube ISSF e da Olympic Channel, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale delle finali della manifestazione iridata.

CALENDARIO MONDIALI TIRO A VOLO 2025

Domenica 12 ottobre

8.30 Qualificazioni skeet femminile (25 piattelli) (con Diana Bacosi, Chiara Di Marziantonio, Simona Scocchetti)

9.40 Qualificazioni skeet maschile (25 piattelli) (con Gabriele Rossetti, Erik Pittini, Valerio Palmucci)

12.00 Qualificazioni skeet femminile (shoot-off)

12.30 Qualificazioni skeet maschile (shoot-off)

14.00 Finale skeet femminile – Diretta streaming su YouTube ISSF ed Olympic Channel

15.30 Finale skeet maschile – Diretta streaming su YouTube ISSF ed Olympic Channel

PROGRAMMA MONDIALI TIRO A VOLO 2025: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: finali su YouTube ISSF ed Olympic Channel.

Diretta live testuale: finali su OA Sport.