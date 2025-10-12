Calendario Six Kings Slam 2025: orari da quarti alla finale, dove vederlo in tv, tabellone

Jannik Sinner tornerà in campo dopo il ritiro di Pechino nel torneo d’esibizione denominato Six Kings Slam 2025, in programma a Riad, in Arabia Saudita, da mercoledì 15 a sabato 18 ottobre: l’azzurro, che è il detentore del titolo, affronterà nei quarti di finale l’ellenico Stefanos Tsitsipas. Dall’altro lato del tabellone, invece, si affronteranno nello stesso turno il tedesco Alexander Zverev e lo statunitense Taylor Fritz.

Il vincitore della sfida tra l’azzurro ed il greco in semifinale sarà atteso dal serbo Novak Djokovic, vincitore di 24 Slam e per questo ammesso di diritto al penultimo atto, mentre chi la spunterà tra il teutonico ed il nordamericano dovrà affrontare nel penultimo atto lo spagnolo Carlos Alcaraz, esentato dal primo turno in quanto secondo tennista in attività ad aver vinto il maggior numero di Slam, 6.

I quarti di finale andranno in scena il 15 ottobre, le semifinali il 16 e la finale il 18. Tutte le partite del torneo d’esibizione denominato “Six Kings Slam” 2025, non saranno trasmesse in diretta tv, mentre la diretta streaming sarà garantita da Netflix, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale di tutti gli incontri della manifestazione.

CALENDARIO SIX KINGS SLAM 2025

Mercoledì 15 ottobre – Quarti di finale

Dalle ore 18.30 italiane

Jannik Sinner (Italia) – Stefanos Tsitsipas (Grecia) – Diretta streaming su Netflix

A seguire

Alexander Zverev (Germania) – Taylor Fritz (Stati Uniti) – Diretta streaming su Netflix

Giovedì 16 ottobre – Semifinali

Dalle ore 18.30 italiane

Carlos Alcaraz (Spagna) – vincente Zverev-Fritz – Diretta streaming su Netflix

A seguire

Novak Djokovic (Serbia) – vincente Sinner-Tsitsipas – Diretta streaming su Netflix

Sabato 18 ottobre – Finali

Riad, Ore 18.30 italiane

Finale 3° posto: perdente prima semifinale – perdente seconda semifinale – Diretta streaming su Netflix

A seguire

Finale 1° posto: vincente prima semifinale – vincente seconda semifinale – Diretta streaming su Netflix

PROGRAMMA SIX KINGS SLAM 2025: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Netflix.

Diretta live testuale: OA Sport.

TABELLONE SIX KINGS SLAM 2025

Carlos Alcaraz (Spagna) bye

Alexander Zverev (Germania) – Taylor Fritz (Stati Uniti)

Jannik Sinner (Italia) – Stefanos Tsitsipas (Grecia)

Novak Djokovic (Serbia) bye