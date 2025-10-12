A che ora Rinderknech-Vacherot oggi, Finale ATP Shanghai 2025: orario, tv, programma, streaming

Il più inedito degli atti conclusivi di un torneo Masters 1000 riserva un confronto che potrebbe essere riassunto con l’espressione sono affari di famiglia. Nella finale del torneo ATP di Shanghai il francese Arthur Rinderknech affronta il monegasco Valentin Vacherot. L’incrocio tra assoluti outsider diventa ancor più interessante in considerazione del fatto che i due giocatori siano cugini.

Una competizione che ha riservato sorprese in serie e ha costretto al ritiro diversi giocatori per le proibitive condizioni climatiche in cui si è disputata mette a confronto due nomi inaspettati alla vigilia. Il francese aveva già conquistato risultati di prestigio dimostrando di poter battere un rivale del calibro di Zverev al primo turno di Wimbledon, qui però si è spinto ben oltre l’immaginabile. La vittoria in rimonta conquistata in semifinale contro il redivivo Medvedev rappresenta la ciliegina sulla torta di un cammino da incorniciare.

La favola più bella dell’edizione 2025 del torneo cinese è rappresentata dal giocatore monegasco. Vacherot, numero 204 del ranking ad inizio torneo, ha messo in fila, uno dopo l’altro, avversari decisamente più quotati e non ha mai vacillato anche quando si è dovuto confrontare con campioni affermati come il danese Holger Rune o con la leggenda Novak Djokovic. Il monegasco ha continuato a giocare sulle ali dell’entusiasmo e ha sconfitto autorevolmente in due set il pluridecorato campione serbo.

Il match tra Arthur Rinderknech e Valentin Vacherot chiuderà il programma sullo Stadium Court e inizierà non prima delle 10:30. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis e in diretta streaming su SkyGo, Now e Tennis Tv. OA Sport offrirà inoltre la Diretta Live testuale dell’incontro, per non perdersi davvero nulla.

