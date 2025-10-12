Dove vedere in tv la Parigi-Tours 2025 oggi: orari, percorso, streaming. Finale impegnativo con salite e sterrati

Dopo le fatiche del Giro di Lombardia, ultima Classica Monumento stagionale, il calendario internazionale propone ora la Parigi-Tours 2025, giunta alla sua 119esima edizione. La corsa francese è ormai un appuntamento costante del fine stagione ed è una classica che vanta da sempre un parterre di primo livello. L’anno scorso ad imporsi fu il transalpino Cristophe Laporte.

LA DIRETTA LIVE DELLA PARIGI-TOURS DALLE 12.10

Saranno 23 le squadre al via, dodici di queste World Tour. Il percorso propone un alternarsi di tratti pianeggianti e salite brevi, alcune con dei tratti in sterrato. Difficile prevedere quello che sarà il momento decisivo della corsa, con un finale che potrebbe coinvolgere m0lti. Uno dei principali favoriti potrebbe essere il Arnaud De Lie (Lotto) ma attenzione anche al suo connazionale Jasper Philipsen che ha già dimostrato la sua predisposizione alle classiche.

PERCORSO PARIGI-TOURS 2025

Si parte da Chartres e si arriva a Tours dopo 211.6 chilometri. La prima parte di gara non presenta alcuna difficoltà ed i corridori risparmieranno le energie per il gran finale. Dai 140 chilometri in poi parte effettivamente la gara con ben 9 Côte ed altrettanti tratti in sterrato. L’ultima asperità, la Côte de Roche Corbon (700 metri al 4,9% di pendenza media), posta a circa 8 chilometri dal traguardo, sarà decisiva per la vittoria finale.

PROGRAMMA

Domenica 12 ottobre Parigi-Tours – Chartres-Tours (211.6 km)

Orario di partenza: 12.10

Orario di arrivo: 17.00 circa

DOVE VEDERE LA PARIGI-TOURS IN TV E STREAMING

Diretta tv: in chiaro su Rai 2 dalle 15.30

Diretta streaming: RaiPlay, Discovery Plus, DAZN, Eurosport 2

Diretta Live testuale: OA Sport