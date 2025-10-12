LIVE Vacherot-Rinderknech, ATP Shanghai 2025 in DIRETTA: la finale è un affare di famiglia!

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della storica finale del Masters 1000 di Shanghai che vede di fronte i cugini francofoni Valentin VACHEROT (MON) e Arthur RINDERKNECH (FRA) e che comunque vada sarà un successo!

Chiunque alzasse il prestigioso il titolo cinese, che di gran lunga sarà quello più grande delle rispettive carriere, sarebbe il più scioccante campione Masters 1000 forse dai tempi di Jack Sock a Bercy. Vacherot arriva sognando, era quasi fuori al primo turno delle qualificazioni e sarà in top 60 da domani. Il suo percorso lo ha visto sconfiggere in tromba Laslo Djere, Alexander Bublik, Tomas Machac (per ritiro), Tallon Griekspoor e Holger Rune prima del 2-0 con cui ha liquidato il 24 volte campione Slam Novak Djokovic.

Rinderknech ultimamente era in forma, ma da qui a sconfiggere Zverev e Medvedev nello stesso torneo ce ne corre. Miglior risultato della sua vita, lui che oltre i 30 anni si è tolto le maggiori soddisfazioni anche negli Slam. Incredibilmente il grande risultato del francese è coesistito con la settimana dal sogno del giocatore monegasco, che non aveva mai vinto una partita in tabellone in un torneo di questa caratura.

Per la terza volta dal 1990, due giocatori classificati fuori dalla Top 50 si affronteranno nella finale di un Masters 1000: Non resta quindi che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE della sfida del Masters 1000 di Shanghai che vede di fronte i cugini Valentin VACHEROT (MON) e Arthur Rinderknech (FRA). Si inizia alle 10:30, vi aspettiamo!