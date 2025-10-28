LIVE Barcellona-Olimpia Milano, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: serve un’impresa per ritrovare fiducia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di settimo turno di Eurolega 2025-2026 che mette di fronte Barcellona e Olimpia EA7 Emporio Armani Milano. Si torna al Palau Blaugrana, la storica sede degli incontri del Barça che ancora sarà tale per almeno un paio d’anni.

Partenza molto particolare per il club catalano: 3-3 in Eurolega, dove sono arrivate due sconfitte consecutive contro Dubai e Zalgiris Kaunas. E anche in Liga ACB le cose vanno in maniera perlomeno particolare: 2-2, ma con 0-2 nelle prime due giornata prima di vincere contro Unicaja Malaga e Rio Breogan.

In fatto di infortuni è tornato Brizuela, mentre dovrebbe restare fuori Laprovittola, così come il lungodegente Juan Nunez. Per Milano vicino al rientro Zach LeDay. Obiettivo 400 triple in carriera per Marko Guduric, e proprio contro la squadra che ha portato in Europa Leandro Bolmaro. Al Barça c’è invece Kevin Punter, grande protagonista dell’annata 2020-2021 di Milano, quella delle Final Four. E di quella partita persa sul filo di lana proprio contro i blaugrana.

Così Ettore Messina alla vigilia: “Il Barcellona è una squadra potente, che ha taglia fisica sia negli esterni che nei giocatori interni. La priorità è contenere il loro gioco interno, tentare di controllare i rimbalzi e in attacco muovere la palla bene e velocemente come abbiamo fatto nelle ultime partite. Inoltre, sarà un piacere confrontarsi ancora con un giocatore come Kevin Punter che ha dato molto all’Olimpia nella stagione che ha trascorso con noi, e con un grande avversario della nostra squadra come Toko Shengelia“.

La palla a due tra Barcellona e Olimpia Milano verrà alzata alle ore 20:30. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!