Basket, Spoelstra elogia Fontecchio: “È un realizzatore molto versatile, ci piace la sua energia”

È un inizio di stagione davvero incoraggiando quello che sta vivendo Simone Fontecchio a Miami. Dopo la parentesi a Detroit sembrava che l’italiano fosse arrivato agli Heat per ricoprire un ruolo marginale nella squadra. Ma così non è stato, dato che il pescarese sta dimostrando tutta la sua qualità, ricevendo pubblicamente i complimenti anche da coach Erik Spoelstra.

I suoi Miami Heat stanno disputando un avvio davvero incoraggiante di stagione, nonostante la sconfitta iniziale con Orlando. Fontecchio si è messo sempre in mostra con 13 punti all’esordio e poi 14 nelle due gare vinte contro Knicks e Grizzlies. L’azzurro ora gode della fiducia di Spoelstra che lo ha inserito nel roaster dopo attente analisi.

Queste le parole del coach degli Heat riportate da Eurosport: “Simone dà una carica energetica tremenda alla nostra second-unit. È un realizzatore molto versatile, l’ho visto con i miei stessi occhi. Nel 2023 e 2024, quando lavoravo come assistente per il Team USA, avevo il ruolo di scoutizzare la nazionale italiana. Ho guardato tutte le sue partite in quei due anni. Era l’opzione offensiva numero uno della squadra. Se hai tutta quella responsabilità sulle spalle e gli avversari preparano le partite su di te, ma riesci comunque a stupire con grandi prestazioni, significa che hai qualcosa di speciale, davvero impressionante”.

“Nella nostra squadra, ovviamente, ha un ruolo diverso. Ci piace il suo spirito competitivo. È un gran tiratore, ma non si limita a fare solo quello. Sa mettere palla per terra, muoversi sui blocchi o aprire il campo per i nostri giocatori migliori. Siamo molto contenti di averlo con noi”.