Basket, la Virtus Bologna vola in Lituania per continuare a sognare in Eurolega

Sarà un’altra settimana di passione ed emozioni in Eurolega e soprattutto sarà un’altra settimana con il doppio impegno. La Virtus Bologna si prepara ad una doppia trasferta, prima in Lituania domani contro lo Zalgiris e poi giovedì sera in Germania contro il Bayern Monaco. Saranno due giornata decisamente importanti per la squadra di Ivanovic, che vuole continuare a sognare in campo europeo dopo la strepitosa vittoria contro il Panathinaikos.

Un inizio di Eurolega davvero eccellente quella della Virtus, che ha ottenuto quattro successi in sei partite disputate con gli scalpi molto importanti contro Real Madrid e quello già citato contro il Pana. Ora serve un altro colpo in trasferta dopo quello ottenuto in casa dell’Asvel, mentre sempre fuori casa sono arrivate le sconfitte contro il Paris ed il Valencia.

Non sarà assolutamente facile domani sera (palla a due alle 19.00 italiane) contro uno Zalgiris che si trova nella stessa situazione di classifica della Virtus, ma che si è un attimo fermato dopo le tre vittorie iniziali. I lituani poi sono già stati battuti in casa da Milano, ma sono reduci da una vittoria molto netta sul campo del Barcellona.

Bologna ha appena battuto in Serie A la Dinamo Sassari in un match in cui Ivanovic è riuscito a far ruotare tutti i suoi giocatori, dando anche ampio riposo ad un Carsen Edwards che è la guida della Virtus in Eurolega con i suoi oltre venti punti a partita. Sarà una partita speciale per Alen Smailagic, che nella passata stagione ha proprio indossato la maglia dei lituani e che sta diventando sempre più importante per la Virtus.

Vincere in Lituania per la Virtus sarebbe un ulteriore segnale e proietterebbe Bologna nelle zone veramente altissime della classifica. Inoltre questo potrebbe anche essere uno scontro importante in chiave futura con due formazioni che hanno lo stesso obiettivo. Un appuntamento dunque assolutamente da non sbagliare per i ragazzi di Ivanovic.