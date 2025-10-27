Basket, l’Olimpia Milano va a Barcellona per ritrovare la vittoria

Settimana da doppio turno di Eurolega e la settima giornata vede l’EA7 Emporio Armani Milano andrà ospite a Barcellona per una sfida durissima. Ma dopo il ko contro Valencia e uno score di 2 vittorie e 4 sconfitte per i ragazzi di Ettore Messina vincere inizia a diventare obbligatorio per non compromettere già la corsa europea.

Per farlo, però, Shields e compagni devono cambiare marcia palla in mano, con l’Olimpia che attualmente è la diciottesima squadra come punti realizzati, con solo il 51,8% da due punti, seconda peggior prestazione dell’Eurolega. Di contro, gli spagnoli hanno il quarto miglior attacco, con ottime percentuali da oltre l’arco e 13,7 rimbalzi offensivi a partita. Insomma, l’attacco appare il pericolo maggiore per Milano.

Opposta, invece, la situazione in difesa. L’EA7 Emporio Armani ha la terza miglior difesa del torneo, con soli 81,5 punti concessi, mentre gli iberici subiscono mediamente 90,5 punti e sono diciassettesimi in questa classifica. Anche in fase difensiva, però, il Barcellona ha numeri migliori di Milano ai rimbalzi, altro fattore che rischia di essere decisivo con le assenze di Nebo e LeDay.

Tante, infine, le individualità che possono far male in casa Barcellona. A iniziare da Will Clyburn, con 13,3 punti medi a partita e 4,7 rimbalzi, a Tornike Shengelia, con 3,2 rimbalzi difensivi e il 64,1% da due punti. Senza dimenticare Willy Hernangomez, sempre sotto il canestro, Tomas Satoransky, migliore come assist e palle rubate, e Kevin Punter.