Basket femminile, le migliori italiane della 4a giornata di Serie A1. Olbis Andre’ e Silvia Colognesi decisive, bene anche Sara Madera e Martina Fassina

La Serie A1 di basket femminile ha disputato nel weekend appena concluso la quarta giornata della regular season 2025-2026, dove le giocatrici italiane hanno ben figurato risultando spesso anche decisive per le sorti delle squadre in cui militano: andiamo quindi a riepilogarle insieme.

13 punti di Olbis Andre’ e 12 punti di Costanza Verona nel largo successo della Famila Wuber Schio sulla RMB Brixia (89-38), con 7 punti di Jasmine Keys – 12 punti di Marzia Tagliamento tra fila delle lombarde. 14 punti di Silvia Colognesi nel blitz esterno all’overtime della Logiman Broni in casa della Dinamo Sassari (71-76 dTs), con 11 punti di Debora Carangelo tra le ultime ad arrendersi per le sarde. 6 punti di Adele Cancelli e 5 di Gina Marie Conti nella vittoria casalinga della Geas Sesto San Giovanni sull’O.ME.P.S. Battipaglia (66-45), con Francesca Baldassare tra le migliori realizzatrici delle campane con 13 punti.

9 punti di Martina Fassina e 6 punti equamente divisi tra Francesca Pasa e Mariella Santucci per l’Umana Reyer Venezia che espugna il campo della Derthona Tortona (57-72), con 8 punti di Anastasia Conte e 7 di Francesca Melchiori tra le piemontesi. Nel match che chiudeva il programma della quarta giornata di Serie A1 La Molisana Magnolia Campobasso travolge in casa l’Alama San Martino di Lupari grazie anche ai 13 punti di Sara Madera e ai 9 di Maria Miccoli – 8 punti per Stefania Trimboli, con 8 punti di Beatrice Del Pero e 7 di Rae Lin d’Alie per le patavine.