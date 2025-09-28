WTA Pechino 2025, Gauff e Anisimova passano il turno. Bouzkova sfiderà Paolini negli ottavi

I match dei sedicesimi di finale della parte bassa del tabellone caratterizzano la domenica del torneo WTA di Pechino. Avanza il duo statunitense Coco Gauff-Amanda Anisimova, seconda e terza testa di serie del torneo. Paolini supera di slancio l’ostacolo Kenin e si giocherà l’accesso ai quarti contro la ceca Marie Bouzkova.

Serve un’autentica maratona a Coco Gauff per tagliare il traguardo degli ottavi di finale. La statunitense, testa di serie numero 2, supera la canadese Leylah Fernandez, venticinquesima favorita del tabellone, 6-4 4-6 7-5 in due ore e quarantasette minuti di gioco. In chiusura di giornata Amanda Anisimova, testa di serie numero tre, piega la cinese Shuai Zhang 7-6(11) 6-0 in un’ora e ventinove minuti.

La grande sorpresa arriva in apertura di programma. La tedesca Eva Lys, numero 65 WTA, doma la kazaka Elena Rybakina, testa di serie numero otto, 6-3 1-6 6-4 in due ore e sedici minuti. La statunitense McCartney Kessler approfitta del ritiro della ceca Barbora Krejcikova sul punteggio di 4-6 7-5-3-0. Continua l’avanzata di Marie Bouzkova. La ceca batte la russa Veronika Kudermetova 6-3 7-5 in due ore e nove minuti.

Jasmine Paolini, in forma smagliante, sfata un nuovo tabù e spazza via l’americana Sofia Kenin 6-3 6-0 in poco più di un’ora. Uno degli incontri, almeno sulla carta, più equilibrati, si conclude dopo soli sei giochi. La ceca Karolina Muchova, testa di serie numero tredici, sfrutta il ritiro della spagnola Paula Badosa, numero 18 del ranking WTA, sul 4-2 a proprio favore. La svizzera Belinda Bencic rimonta l’australiana Priscilla Hon, atleta proveniente dalle qualificazioni, 4-6 6-4 6-3 in due ore e ventisette minuti.