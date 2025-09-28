Sinner-Marozsan, ATP Pechino 2025: orario, tv, programma, streaming

Il cammino di Jannik Sinner nell’ATP 500 di Pechino proseguirà contro il magiaro Fabian Marozsan: l’azzurro, numero 1 del seeding, tornerà in campo per disputare il match dei quarti di finale domani, lunedì 29 settembre.

Si tratterà del secondo incrocio tra i due: l’unico precedente risale agli ottavi di finale dell’ATP 500 di Halle 2024, quando si impose Sinner per 6-4 6-7 (4) 6-3. Il match sarà il terzo di giornata a partire dalle ore 5.00 italiane e si disputerà sul Capital Group Diamond.

La sfida tra l’azzurro Jannik Sinner ed magiaro Fabian Marozsan sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Tennis e Sky Sport Max, mentre la diretta streaming sarà garantita da Sky Go, NOW e Tennis TV, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale.

CALENDARIO SINNER-MAROZSAN

Lunedì 29 settembre – Capital Group Diamond

Dalle ore 05.00 italiane

Mirra Andreeva (Russia, 4) – Jessica Bouzas Maneiro (Spagna)

Non prima delle ore 7.00 italiane

Alex de Minaur (Australia, 3) – Jakub Mensik (Cechia)

A seguire

Jannik Sinner (Italia, 1) – Fábián Marozsán (Ungheria) – Diretta tv su Sky Sport Tennis e Sky Sport Max

PROGRAMMA SINNER-MAROZSAN: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis e Sky Sport Max.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis TV.

Diretta live testuale: OA Sport.