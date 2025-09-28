Quante posizioni guadagna Musetti nel ranking ATP? Un sorpasso ad un passo e Race sempre più solida

Lorenzo Musetti giocherà i quarti di finale dei China Open 2025 di tennis, ed ha così migliorato il risultato raggiunto lo scorso anno, quando uscì agli ottavi: l’azzurro al momento conferma il nono posto nel ranking ATP, pur portandosi a quota 3555.

Con il successo nei quarti l’azzurro andrebbe a quota 3655 e scavalcherebbe sicuramene il britannico Jack Draper, che ha posto fine alla propria stagione, ma potrebbe superare anche l’australiano Alex De Minaur, a sua volta giunto ai quarti a Pechino.

Con i 100 punti incamerati finora, inoltre, Musetti ha fatto un altro passo in avanti importante verso le ATP Finals di fine anno: al momento, infatti, l’azzurro puntella la settima posizione, aumentando il proprio margine sui tennisti che al momento sarebbero i primi tra i non qualificati.

L’azzurro con i punti di Pechino sta tenendo a distanza l’australiano Alex de Minaur, ottavo, che lo insegue con 90 punti di ritardo, mentre è nono il britannico Jack Draper, il quale, però, dopo i problemi fisici che lo hanno costretto al ritiro agli US Open, ha annunciato di aver posto fine alla propria stagione.

Considerando che anche l’ottavo posto sarebbe sufficiente per l’approdo alle Finals, in quanto i tornei dello Slam sono stati vinti tutti da Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, già qualificati all’ultimo torneo stagionale, Musetti deve guardare oltre Draper per difendere il pass: in decima piazza c’è il canadese Felix Auger-Aliassime a quota 2705, dunque Musetti attualmente vanta ben 630 punti di vantaggio sul nordamericano.

In calendario, oltre a quelli in palio in questi tornei, ci saranno ancora molti punti da distribuire: sono previsti infatti 2 ATP Masters 1000 (Shanghai e Parigi-Nanterre), 2 ATP 500 (Vienna e Basilea a fine ottobre), nonché 5 ATP 250, spalmati su due settimane.

RANKING ATP LORENZO MUSETTI

Ranking ufficiale: 3505 punti, 9° posto.

Ranking dopo il passaggio ai quarti di finale: 3555 punti, 9° posto.

Ranking in caso di passaggio in semifinale: 3655 punti, 7° posto virtuale.

Ranking dopo il passaggio in finale: 3785 punti, 7° posto virtuale.

Ranking in caso di vittoria in finale: 3955 punti, 7° posto virtuale.

RACE ATP AL 28 SETTEMBRE 2025

1 Carlos Alcaraz 10640 Qualificato alle ATP Finals

2 Jannik Sinner 8050 Qualificato alle ATP Finals

3 Alexander Zverev 4230

4 Novak Djokovic 4180

5 Ben Shelton 3710

6 Taylor Fritz 3665

7 Lorenzo Musetti 3335

8 Alex de Minaur 3245

9 Jack Draper 2990 (stagione finita)

10 Felix Auger-Aliassime 2705