A che ora Errani/Paolini-Kichenok/Perez, WTA Pechino 2025: orario, tv, programma, streaming

La difesa del titolo da parte di Sara Errani e Jasmine Paolini nel tabellone di doppio femminile del WTA 1000 di Pechino proseguirà domani, lunedì 29 settembre, quando le azzurre, accreditate della seconda testa di serie, affronteranno l’ucraina Lyudmyla Kichenok e l’australiana Ellen Perez.

Il match sarà il secondo di giornata a partire dalle ore 5.00 italiane e si disputerà sul Brad Drewett dopo la sfida di doppio tra Mihalikova/Nicholls ed Eikeri/Olmos, ma in ogni caso inizierà non prima delle ore 6.00 italiane.

La sfida tra Errani/Paolini e Khromacheva/Sutjiadi sarà trasmessa in diretta tv su Super Tennis HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Max, mentre la diretta streaming sarà garantita da SuperTenniX, Sky Go, NOW, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale.

CALENDARIO WTA PECHINO 2025

Lunedì 29 settembre – Brad Drewett

Dalle ore 05.00 italiane

Mihalikova/Nicholls – Eikeri/Olmos

Non prima delle ore 6.00 italiane

Sara Errani/Jasmine Paolini (Italia, 2) – Lyudmyla Kichenok/Ellen Perez (Ucraina/Australia) – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e Sky Sport Max

PROGRAMMA WTA PECHINO 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: SuperTennis HD, Sky Sport Tennis, Sky Sport e Sky Sport Max, .

Diretta streaming: SuperTenniX, Sky Go, NOW.

Diretta live testuale: OA Sport.