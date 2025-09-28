Sport in tvTennis
Musetti-Tien, ATP Pechino 2025: orario, tv, programma, streaming
Lorenzo Musetti tornerà nuovamente in campo ai China Open 2025 di tennis: l’azzurro, accreditato della testa di serie numero 4, affronterà lo statunitense Learner Tien sul Lotus nella giornata di domani, lunedì 29 settembre.
Il match sarà il quinto ed ultimo in programma a partire dalle ore 05.00 italiane, ma si giocherà comunque non prima delle ore 13.00 italiane: la sfida tra l’azzurro e lo statunitense sarà la prima in assoluto sul circuito maggiore.
La sfida tra l’azzurro Lorenzo Musetti e lo statunitense Learner Tien sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Max, mentre la diretta streaming sarà garantita da Sky Go, NOW e Tennis TV, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale.
CALENDARIO MUSETTI-TIEN
Lunedì 29 settembre – Lotus
Dalle ore 05.00 italiane
Cash/Glasspool-Khachanov/Rublev
Non prima delle ore 7.00 italiane
Lois Boisson (Francia)-Emma Navarro (Stati Uniti, 16)
Non prima delle ore 8.30 italiane
Iga Swiatek (Polonia, 1)-Camila Osorio (Colombia)
A seguire
Emma Raducanu (Gran Bretagna, 30)-Jessica Pegula (Stati Uniti, 5)
Non prima delle ore 13.00 italiane
Lorenzo Musetti (Italia, 4) – Learner Tien (Stati Uniti) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sy Sport Tennis, Sky Sport Max
PROGRAMMA MUSETTI-TIEN: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Max.
Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis TV.
Diretta live testuale: OA Sport.