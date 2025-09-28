Jasmine Paolini si toglie un peso: “Finalmente ho sconfitto Kenin, ti toglie il tempo”

Jasmine Paolini ha sfatato quello che era un vero e proprio tabù, sconfiggendo la statunitense Sofia Kenin dopo aver perso i tre precedenti. La toscana aveva ceduto al primo turno degli Internazionali d’Italia nel 2019, ai quarti di finale di Guangzhou nel 2019 e agli ottavi di Dubai nel 2025. La 29enne, reduce dal trionfo in Billie Jean King Cup insieme alle compagne di squadra, è riuscita a invertire la rotta al WTA 1000 di Pechino, qualificandosi agli ottavi di finale.

La numero 8 del mondo si è imposta con lo schiacciante punteggio di 6-3, 6-0 e poi così proseguire il proprio cammino sul cemento della capitale cinese, dove ora se la dovrà vedere contro l’inattesa ceca Marie Bouzkova, partendo con i favori del pronostico e con il potenziale per farsi strada in questo torneo che lancia la volata verso le WTA Finals.

Jasmine Paolini ha espresso la propria soddisfazione al termine dell’incontro, rilasciando le consuete dichiarazioni a caldo direttamente in campo: “È sempre difficile affrontare Kenin: lei è una grande giocatrice che in campo ti toglie il tempo. È complicato giocare contro di lei, ma finalmente sono riuscita a sconfiggerla e ne sono felice. È fantastico essere tornare a giocare sul campo Centrale di Pechino“.