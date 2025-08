Dove vedere in tv Cobolli-Shelton, ATP Toronto 2025: orario, programma, streaming

Nella notte italiana tra domenica 3 e lunedì 4 agosto, si completeranno gli ottavi di finale del torneo di categoria ATP Masters 1000 in corso a Toronto, in Canada: impegno ostico l’azzurro Flavio Cobolli, testa di serie numero 13, che se la vedrà con il numero 4 del seeding, lo statunitense Ben Shelton.

Il match sarà il terzo e penultimo di giornata sul Centre Court, con il programma che si aprirà alle ore 18.30 italiane. Prima del match tra Arnaldi e Zverev, previsto comunque non prima dell’1.00 ora italiana di lunedì 4 agosto, si giocheranno, nell’ordine, Tiafoe-de Minaur e, a seguire, Rublev-Davidovich Fokina.

La sfida tra Flavio Cobolli e Ben Shelton dell’ATP Masters 1000 di Toronto sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno, mentre la diretta streaming sarà garantita da Sky Go, NOW e Tennis TV, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match.

CALENDARIO COBOLLI-SHELTON ATP TORONTO 2025

Domenica 3 agosto – Centre Court

Dalle 18.30 ora italiana

Frances Tiafoe (Stati Uniti, 7) – Alex de Minaur (Australia, 9)

A seguire

Andrey Rublev (Russia, 6) – Alejandro Davidovich Fokina (Spagna, 20)

Non prima dell’1.00 ora italiana di lunedì 4 agosto

Flavio Cobolli (Italia, 13) – Ben Shelton (Stati Uniti, 4) – Diretta tv su Sky Sport Uno

