Musetti/Sonego subito fuori a Toronto, ko contro Heliovaara/Patten

Si chiude già al primo turno il percorso di Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego nel torneo di doppio maschile del Masters 1000 di Toronto. Sul cemento canadese, infatti, i due azzurri hanno ceduto al duo composto dal finlandese Harri Heliovaara e il britannico Henry Patten. Match quanto mai combattuto concluso con il punteggio di 6-7 (3), 7-6 (5), 10-3 in 2 ore e un minuto di gioco.

Il match prende il via con le due coppie che tengono i rispettivi servizi senza il minimo sforzo, fino al quinto gioco. I due Lorenzo, infatti, subiscono il break a 15 ed i rivali salgono sul punteggio di 4-2. Heliovaara e Patten, però, non ne approfittano e subiscono il contro-break nel corso dell’ottavo game con la partita che torna in parità sul 4-4. Musetti e Sonego avanzano sul 5-4 ma non hanno chance per chiudere il primo parziale. Anzi, le due coppie dominano nei rispettivi turni di battuta e si arriva inevitabilmente al tie-break. Heliovaara e Patten vanno subito avanti 3-0, quindi si confermano fino al 5-2 e, infine, chiudono il set inaugurale con un secco 7-3 nel tie-break in 48 minuti di gioco.

Si passa al secondo set ed arriva subito la reazione di Musetti-Sonego che tolgono il servizio ai rivali già nel primo gioco. Il parziale prosegue senza scossoni, gli italiani rischiano nel sesto e nell’ottavo game, ma si presentano alla battuta sul 5-4 per chiudere i conti. Arriva, invece, puntuale il break ai vantaggio e il punteggio torna in parità sul 5-5. Il tie-break è all’orizzonte e così è. Di nuovo Heliovaara e Patten partono forte e salgono sul 3-1. I due Lorenzo, però, reagiscono e, prima si riportano sul 3-3, quindi si procede fino al 5-5. Gli italiani si procurano un set point sul 6-5 e lo sfruttano immediatamente chiudendo sul 7-5 il tie-break del secondo set. Parziale vinto dopo un’ora e un minuto di gioco.

Si arriva, quindi, al terzo set che, come sempre, viene deciso ai 10 punti. Dopo tanto equilibrio in questa occasione non c’è storia. Heliovaara e Patten conquistano ben 4 mini-break e salgono sul 7-2. Musetti e Sonego non riescono a risalire ed i rivali salgono sul 9-2, per chiudere poi comodamente sul 10-3.

Alcune statistiche del match. Ace 4-2 per Heliovaara e Patten che, però, commettono anche più doppi falli (5-2). % di prima di servizio 59%-68% per Musetti-Sonego, palle break salvate 2/4 Heliovaara e Patten, mentre Sonego e Musetti chiudono con 5/7.