ATP Toronto 2025, Fritz e Tiafoe passano il turno. Shelton sfiderà Cobolli negli ottavi

I match dei sedicesimi di finale della parte bassa del tabellone caratterizzano il programma di giornata del torneo ATP di Toronto. Passano il turno gli americani Taylor Fritz, seconda testa di serie, e Frances Tiafoe, settimo favorito del seeding. Sarà Ben Shelton, testa di serie numero 4, a sfidare Flavio Cobolli negli ottavi di finale.

Supera l’esame terzo turno senza eccessivi patemi Taylor Fritz. Il giocatore americano prevale 6-4 6-2, in un’ora e quindici minuti, sul canadese Gabriel Diallo. Ben Shelton si aggiudica 6-7(8) 6-2 7-6(5), in due ore e trentasei minuti, la battaglia con il connazionale Brandon Nakashima. Frances Tiafoe, settima testa di serie, elimina 6-3 4-6 6-3, l’australiano Aleksandar Vukic.

Nel primo incontro di giornata lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, testa di serie numero 20, supera 6-2 6-4, in un’ora e diciassette minuti, il ceco Jakub Mensik, dodicesimo favorito del seeding canadese. Vittoria in rimonta per Jiri Lehecka. Il giocatore ceco, diciannovesima testa di serie, ribalta 3-6 6-3 6-4, in un’ora e cinquantatré minuti, il francese Arthur Fils.

Flavio Cobolli, tredicesima testa di serie del torneo, doma 6-2 4-6 6-3, in un’ora e cinquantuno minuti, la resistenza dell’ostico ungherese Fabian Marozsan. Lorenzo Sonego non riesce a concretizzare l’ottimo avvio di partita e deve alzare bandiera bianca. Andrey Rublev, testa di serie numero 6, regola 5-7 6-4 6-3, in due ore e trentatré minuti, il giocatore italiano.