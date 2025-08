Perché Flavio Cobolli perde posizioni nel ranking ATP nonostante gli ottavi a Toronto

Flavio Cobolli si è imposto nella nottata italiana contro l’ungherese Fabian Marozsan e si è qualificato agli ottavi di finale del Masters1000 di Toronto. Sul cemento canadese, il tennista romano ha messo in mostra i miglioramenti compiuti su una superficie così rapida, prevalendo di carattere e qualità contro l’insidioso magiaro.

Sul cammino del nostro portacolori ci sarà negli ottavi del torneo canadese l’americano Ben Shelton e servirà la super prestazione all’azzurro per proseguire nell’avventura. Quali sono i riflessi di tali riscontri in classifica mondiale? Cobolli aveva iniziato questa settimana da n.17 ATP, ma il suo posizionamento ha subìto una variazione in negativo.

Il motivo è la scadenza di 330 punti, derivante dalla finale raggiunta l’anno scorso a Washington. Una decurtazione che quindi vede, allo stato attuale delle cose, Flavio al n.21 virtuale. Chiaramente, se il cammino dovesse proseguire, il nostro portacolori avrebbe l’opportunità di compensare tale “cambiale” e provare anche ad accumulare altri punti.

Un target complicato, se si considera già la prossima sfida contro Shelton e le altre che potrebbero presentarsi al romano. Tuttavia, Cobolli ha messo in mostra una tale evoluzione da potersi aspettare davvero di tutto. Di seguito i vari scenari nel ranking del giocatore italiano:

RANKING ATP FLAVIO COBOLLI

Scadenza: 330 punti per la finale dell’ATP500 di Washington 2024

Ottavi di finale Toronto – 2155 punti (n.21 ATP virtuale)

Quarti di finale Toronto – 2255 punti (n.19 ATP virtuale)

Semifinali Toronto – 2455 punti (n.17 ATP virtuale)

Finale Toronto – 2705 punti (n.15 ATP virtuale)

Vittoria torneo Toronto – 3055 punti (n.12 ATP virtuale)