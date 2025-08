ATP Toronto 2025, Zverev ai quarti contro Popyrin. Avanti anche Michelsen e Khachanov

Si sono delineati i primi due quarti di finale del Masters 1000 di Toronto. Una qualificazione tra i primi otto del torneo canadese senza faticare troppo per Alexander Zverev. Il tedesco, testa di serie numero uno, ha sfruttato il ritiro dell’argentino Francisco Cerundolo in avvio di secondo set, quando il numero tre del mondo era in vantaggio per 6-4 1-0.

Adesso nei quarti di finale Zverev se la vedrà con l’australiano Alexei Popyrin, che prosegue la sua striscia di imbattibilità sul cemento canadese. Il campione dell’anno scorso a Montreal ha battuto in tre set in rimonta il danese Holger Rune con il punteggio di 4-6 6-2 6-3 dopo due ore e sei minuti di gioco.

Dopo aver eliminato Lorenzo Musetti, Alex Michelsen continua il suo cammino a Toronto, uscendo vincitore dal derby americano contro il connazionale Learner Tien. Michelsen ha sfruttato al meglio i tantissimi errori di Tien, chiudendo con un doppio 6-3 e staccando così il biglietto per il suo primo quarto di finale in un 1000 della carriera.

Nei quarti di finale Michelsen affronterà il russo Karen Khachanov, che ha sconfitto brillantemente il norvegese Casper Ruud in un due set con il punteggio di 6-4 7-5. Da segnalare che sempre in questa giornata si sarebbe dovuto disputare l’ultimo ottavo di finale, ma il derby australiano tra Alex de Minaur e Christopher O’Connell non si è giocato, visto che il secondo si è ritirato prima di scendere in campo.

RISULTATI ATP TORONTO 2025

De Minaur (Aus) b. O’Connell (Aus) ritiro

Michelsen (Usa) b. Tien (Usa) 6-3 6-3

Khachanov (Rus) b. Ruud (Nor) 6-4 7-5

Popyrin (Aus) b. Rune (Den) 4-6 6-2 6-3

Zverev (Ger) b. Cerundolo (Arg) 6-4 1-0 ret.