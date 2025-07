Sport in tv oggi (mercoledì 30 luglio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi mercoledì 30 luglio ci aspetta una giornata ricca di sport. Si concludono i Mondiali di scherma con le prove a squadre di spada maschile e sciabola femminile a Tbilisi, mentre a Singapore proseguono i Mondiali degli sport acquatici con le gare di nuoto e di tutti. L’Italia affronterà Cuba nei quarti di finale della Nations League di volley maschile, da seguire anche gli Europei di tiro a segno.

Gli appassionati di ciclismo potranno divertirsi con il Tour de France femminile e il Giro di Vallonia, mentre gli amanti del grande tennis potranno gustarsi il Masters 1000 e il WTA 1000 di Toronto. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi sabato 26 luglio, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Mercoledì 30 luglio

04.00 BADMINTON (BWF World Tour) – Macao Open (diretta streaming su BWF Tv)

04.00 NUOTO – Mondiali, batterie (diretta tv su Rai 2, Sky Sport Uno; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, DAZN)

04.00 TUFFI (Mondiali) – Piattaforma 10 metri femminile, preliminari (diretta tv su Sky Sport Arena, Sky Sport Mix; diretta tv su RaiSportHD dalle ore 06.00; diretta streaming su Sky Go, NOW, World Aquatics Tv; diretta streaming su Rai Play dalle ore 06.00)

07.00 SCHERMA (Mondiali) – Spada maschile a squadre e sciabola femminile a squadre, turni preliminari (diretta tv su RaiSportHD e Sky Sport Arena dalle ore 13.30; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW dalle ore 13.30; diretta streaming sul canale Fencing Tv della FEI)

08.00 SNOOKER – Shanghai Masters, secondo turno (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN)

09.00 VOLLEY (Nations League, quarti di finale) – Italia-Cuba (diretta streaming su DAZN, VBTV)

09.00 TIRO A SEGNO (Europei) – 50 metri moving target, gara a squadre miste: qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming)

09.15 TIRO A SEGNO (Europe) – Carabina 50 metri maschile juniores, qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming)

10.00 BEACH VOLLEY – Europei, prima giornata (diretta streaming su Euro Volley Tv). Gottardi/Orsi-Toth vs Dumbauskaite/Grudzinskaite (ore 10.00), Scampoli/Bianchi vs Schieder/Borger (ore 11.40), Dal Corso/Viscovich vs Hammarberg/Berger (ore 15.30), Cottafava/Ranghieri vs Ahman/Hellvig (ore 16.30)

11.00 TIRO A SEGNO (Europe) – Carabina 50 metri femminile juniores, qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming)

11.00 TUFFI (Mondiali) – Trampolino 3 metri sincro misto, finale (diretta tv su Rai 2, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport Mix; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, DAZN)

13.00 VOLLEY (Nations League, quarti di finale) – Brasile-Cina (diretta streaming su DAZN, VBTV)

13.00 NUOTO – Mondiali, semifinali e finali (diretta tv su RaiSportHD fino alle ore 13.30 e a seguire su Rai 2; diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Mix; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, DAZN)

13.00 SNOOKER – Shanghai Masters, secondo turno (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery+, DAZN)

13.05 CICLISMO – Giro di Vallonia, quinta tappa: Bertrix-Bertrix (diretta streaming su Discovery+ dalle ore 15.30)

13.35 CICLISMO FEMMINILE – Tour de France, quinta tappa: Chasseneuil-du-Poitou – Guéret (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+m, DAZN dalle ore 15.15)

14.00 VOLLEY (Mondiali Under 19, ottavi di finale) – Italia-Uzbekistan (diretta streaming su VBTV)

16.00 SCHERMA (Mondiali) – Spada maschile a squadre e sciabola femminile a squadre, fasi finali (diretta tv su RaiSportHD, Sky Sport Arena; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, canale Fencing Tv della FEI)

17.00 TENNIS – ATP Masters 1000 Toronto, primo turno (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Max, Sky Sport Plus; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv). Cobolli-Galarneau (secondo match dalle ore 17.00), Sonego-Bu (ore 18.30), Gigante-Diallo (secondo match dalle ore 18.30)



17.00 TENNIS – WTA 1000 Toronto, primo turno (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Max, Sky Sport Plus, Supertennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX). Bronzetti-Tauson (secondo match dalle ore 17.00), Errani/Paolini-Fernandez/Fernandez (terzo match dalle ore 17.00 e non prima delle ore 20.00)

18.00 CALCIO (amichevole) – Monaco-Torino (diretta streaming su DAZN)

18.45 CICLISMO – Giro di Alsazia, prima tappa: Sausheim-Sausheim (non è prevista diretta tv/streaming)

19.30 CALCIO (amichevole) – Fenerbahce-Lazio (diretta streaming su DAZN)

21.00 BASKET (Europei U18, ottavi di finale) – Italia-Austria (diretta streaming sul canale YouTube di FIBA)